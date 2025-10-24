Заседание на Кризисния воден щаб в Плевен

Областният управител на Плевен Мартин Мачев свика десетото заседание на щаба за справяне с проблемите на водоснабдяването и безводието в града, съобщава БНР. На него институциите ще докладват свършеното по плана за мерките през седмицата. В заседанието участват и представители на граждански организации.

Падналото количество дъжд помага, но не успокоява

"Падналото количество дъжд ни помогна, но не ни успокоява", казва областният управител.

Пред БНР Мачев пояснява, че в момента водният режим в Плевен не е отменен, но в града водоподаването е нормално.

Припомняме, че с решение на Народното събрание: Плевен получава допълнителни средства от държавата за нови седем ВиК проекти. Промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г. заради водната криза в община Плевен одобри на днешното си заседание Народното събрание. Промените бяха приети след близо 3-часов дебат в пленарна зала.

С измененията се променя списъкът на включените за Община Плевен приоритетни проекти по Приложение № 3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет във връзка с предприемане на спешни мерки за справяне с водната криза и обявеното бедствено положение в региона. Промените са компенсирани, като се добавят седем нови проекта на обща стойност 10,3 млн. лв. и отпадат два на същата стойност за 2025 г.

