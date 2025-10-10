Голям пожар в жилищен блок в Пловдив, от общината са в готовност да подкрепят пострадалите (СНИМКИ)

И към този момент заместник-кметът на Община Пловдив Иван Стоянов и кметът на район „Източен“ Емил Русинов са на улица „Зефир“ 6, където в късния следобед днес възникна пожар в апартамент на последния етаж в жилищен блок в близост до парк „Каменица“. По първоначални данни от огъня са засегнати три апартамента.

Заместник-кметът Стоянов предложи на пострадалите семейства съдействие от общината – временно настаняване, помощ при разчистването и други. „Хората са уплашени, но за щастие няма пострадали. Тази вечер те ще бъдат при свои близки“, заяви Иван Стоянов.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров е в постоянна връзка с районната администрация и службите. Той увери, че Община Пловдив е готова да окаже на пострадалите необходима помощ. Кметът благодари на екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за бързата и професионална реакция.