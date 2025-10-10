Въпреки намесата на МВР: Торби с боклук пред централата на Пеевски и ДПС Ново начало в София (ВИДЕО)

Нов протест под надслов "Боклук за боклука", организиран от гражданско сдружение БОЕЦ се проведе пред централата на ДПС - Ново начало на ул. "Врабча 23". Събитието започна в 18 часа, като формалният повод за него бе кризата с боклука в столичните квартали "Люлин" и "Красно село". Протестът е част от поредица планирани ежедневни протести против ролята на Делян Пеевски в управлението на страната.

Граждани изхвърляха пълни торби пред плътен кордон от полиция. Бус с отпадъци също беше разтоварен пред централата. Проявата, обаче, не мина без напрежение. При поредното разтоварване бусът с боклук беше спрян от полицията близо до храма "Света Неделя". Въпреки това от БОЕЦ успяха да пренесат боклука до централата. Протестиращите са обмислили да го запалят, но са размислили, за да не предизвикат пожар, подпалвайки случайно близките дървета.

При видео включване от мястото на събитието стана ясно, че полицията е съставила акт на Иван Калчев, с прякор Глиги, за неправилно спиране и че всъщност е имало две интервенции на униформените. Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев определи действията на униформените като репресия и обяви, че ще обжалват акта.

"Погледнете какво става тук - седем ченгета, два мотора от "Сигма"-та, все едно са спрели терорист" - репликата е на Георгиев. Той я изрече, докато заснемаше видео как полицията е спряла бус на движението, който трябваше да вземе участие в днешния протест пред централата на ДПС Ново начало на "Врабча". Протестът тръгна със заявка да бъде "депониран" боклука на всеки желаещ пред "сарая на Пеевски'.

"Това е абсолютна репресия", включи се и Методи Лалов, който беше председател на Софийския районен съд (СРС).

Защо е спрян бусът, която, по думите на Георгиев, е управляван от Иван Калчев (Глиги), който беше преди време и кандидат за депутат от ДБ? Според недотам ясното обяснение на служителите на МВР, Калчев е спрян за неправилно спиране и му съставят Акт за установяване на административно нарушение (АУАН). В рамките на видеото Лалов постави въпроса - а за неправилно пресичане защо нямаше акт? "Минавали сме стотици пъти - актове, репресии. Няма сила, която да ни спре", добави Георгиев.

