Орбан: Украинците вече са в нашите смартфони (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Украйна, че се опитва да повлияе на събитията в Унгария, предаде хърватската медия "Индекс".

„Украинското разузнаване не само наблюдава Унгария, но и се е инфилтрирало в проукраинската партия „Тиса“. Те са се инфилтрирали в обществения живот и политиката, предоставяйки технологична помощ на своите съюзници, за да им помогнат да спечелят властта тук. Преди казвахме „Руснаците вече са в килера“, сега трябва да кажем: Украинците вече са във вашия смартфон. Няма да позволим това да мине“, написа Орбан в платформата "Х".

Hungarian PM Orbán claimed Ukraine is meddling in Hungary, alleging its intelligence infiltrated the pro-Ukraine “Tisa” party and provides tech support to help allies gain power. “Where we once said ‘Russians are in the pantry,’ now Ukrainians are in your smartphone,” he said. pic.twitter.com/ZPmQsziYca — WarTranslated (@wartranslated) October 10, 2025

Тиса е най-голямата опозиционна партия и ще бъде най-сериозният опонент на управляващата Фидес на парламентарните избори през април следващата година.

Въпреки че Орбан го нарича проукраински, "Тиса" не са съгласни с идеята Унгария да изпраща оръжия или войски във войната в Украйна и заема позицията, че Унгария не трябва да участва пряко военно. Освен това "Тиса" е против ускореното влизане на Украйна в Европейския съюз. От формацията смятат, че този процес трябва да бъде по-дългосрочен и че Украйна трябва да отговаря на демократичните и институционалните предпоставки. ОЩЕ: Шпиони на Орбан разследвали служители на ЕК в Брюксел, намесиха и действащ еврокомисар?