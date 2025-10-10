Войната в Украйна:

Орбан: Украинците вече са в нашите смартфони (ВИДЕО)

10 октомври 2025, 15:07 часа 373 прочитания 0 коментара
Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Украйна, че се опитва да повлияе на събитията в Унгария, предаде хърватската медия "Индекс". 

„Украинското разузнаване не само наблюдава Унгария, но и се е инфилтрирало в проукраинската партия „Тиса“. Те са се инфилтрирали в обществения живот и политиката, предоставяйки технологична помощ на своите съюзници, за да им помогнат да спечелят властта тук. Преди казвахме „Руснаците вече са в килера“, сега трябва да кажем: Украинците вече са във вашия смартфон. Няма да позволим това да мине“, написа Орбан в платформата "Х".

Тиса е най-голямата опозиционна партия и ще бъде най-сериозният опонент на управляващата Фидес на парламентарните избори през април следващата година.

Въпреки че Орбан го нарича проукраински, "Тиса" не са съгласни с идеята Унгария да изпраща оръжия или войски във войната в Украйна и заема позицията, че Унгария не трябва да участва пряко военно. Освен това "Тиса" е против ускореното влизане на Украйна в Европейския съюз. От формацията смятат, че този процес трябва да бъде по-дългосрочен и че Украйна трябва да отговаря на демократичните и институционалните предпоставки. ОЩЕ: Шпиони на Орбан разследвали служители на ЕК в Брюксел, намесиха и действащ еврокомисар?

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Унгария Виктор Орбан война Украйна информация 2025
