Достойно! Христо Христов завърши в Топ 6 на Световното първенство по щанги

10 октомври 2025, 22:17 часа 752 прочитания 0 коментара

Христо Христов приключи участието на България на Световното първенство по вдигане на тежести, което се провежда във Фьоде, Норвегия. Българинът завоюва 6-о място в категория до 110 килограма. Родният текоатлет не беше много убедителен в първото движение, но все пак успя да запише силен резултат при последния си опит. Той беше много по-убедителен в изтласкването. Христов събра двубой от 397 кг (изхвърляне - 185 кг, изтласкване - 212 кг).

Христо Христов е 6-и в света

Ден по-рано най-добрият ни щангист Карлос Насар триумфира в категория до 96 килограма, а днес беше в публиката да подкрепи своя сънародник. Пътят му към трета световна титла обаче никак не беше лесен, тъй като той записа два неусшено опита в изхвърлянето и със 173 кг остана без медал в движението. Днес подобно на Насар, Христо Христов също започна с два неуспешни опита на 180 и 181 кг в дисциплината, но успя да се събере за последното си излизане. Българинът се справи със 185 килограма и зае 5-а позиция във временното класиране.

Христо Христов

Христов започна второто движение много по-уверено и без проблеми изтласка 205 килограма. Европейският шампион от Тирана 2022 бе непоколебил и при второто си излизане и се справи с 212 кг. Родният тежкоатлет успя да тласне и 217 килограма в последния си опит, но след преразглеждане той не беше признат заради добутване с ръката. Така Христо Христов завърши участието си с двубой от 397 килограма, който му отреди 6-а позиция в крайното класиране в категория до 110 кг.

Звездна битка за медалите

Със световната титла се окичи олимпийският шампион от Токио 2020 и сребърен медалист от Париж 2024 Акбар Джураев. Узбекистанецът спечели третата си световна титла с два световни рекорда. Той записа 196 кг в изхвърлянето, а с най-добрия си опит в изтласкването от 232 кг направи и рекорд в двубоя от 428 (рекордът бе 427). Джураев опита да стане рекордьор и в изтласкването, като поиска 245 (с 8 над рекорда), но тази тежест не бе по силите му. Втори завърши 18-годишният ирански дебютант Алиреза Насири (231 кг в изтласкването, 184 кг в изхвърлянето и 415 в двубоя с два световни рекорда за юноши). Бронзовото отличие бе за олимпийския шампион от Рио 2016 и трикратен световен първенец Руслан Нурудинов (Узб) с двубой от 414 кг (186 кг и 228 кг).

