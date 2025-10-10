Украйна уточнява детайли със САЩ за "Томахоук". Путин го смята за блъф (ВИДЕО)

Уточняват се техническите детайли по прехвърлянето на американски ракети "Томахоук" за Украйна. Това заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий на пресконференция, подробностите за която предадоха всички големи украински медии, начело с "Укринформ" и РБК-Украйна.

Според Тихий, от страна на САЩ по въпроса с крилатите ракети със среден обсег има "позитивни сигнали". "Има много активни дискусии относно възможностите за доставка", уточни украинският говорител. "В момента Украйна и САЩ работят по координирането на всички тези детайли, обсъждайки всички нюанси относно това в какви форми и конфигурации ракетите могат да бъдат предоставени на Украйна", каза Тихий. Той уточни, че въпросът е бил повдигнат от Киев още по времето на Джо Байдън, но тогава отговорът бил "не". Сега твърдо "не" нямало.

Още: Заради "Томахоук" за Украйна: Руски ракети в Куба? Войната на Путин вече удря Русия демографски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Блъф и шантаж

Според руския диктатор Владимир Путин обаче, прехвърлянето на "Томахоук" било блъф. Русия подсилвала ПВО защитата си в отговор и няма намерение да почне преговори за мир, за да не бъдат прехвърляни американските ракети на Украйна, стана ясно от думите.

Putin insists Trump is “bluffing” about sending Tomahawks to Ukraine — and calls beefing up Russia’s air defenses his response to this “blackmail.” pic.twitter.com/cnvsBJYsaa — WarTranslated (@wartranslated) October 10, 2025

Също така Путин заяви, че Русия може скоро да обяви нови оръжия, за които вече се говорело, твърдейки, че тестовете им протичат успешно. Той отбеляза, че вече е в ход известна надпревара във въоръжаването и Русия би отговорила по същия начин, ако някои страни проведат реални ядрени тестове.

Още: Ще даде ли Тръмп ракети "Томахоук" на Украйна? (ВИДЕО)