Новият капан на Путин: набиране на войници не с пари, а с обещания, че няма да ходят в Украйна

През 2025 г. Русия значително е засилила кампанията си за набиране на кадри за армията чрез договори. Броят на публикациите в социалните мрежи, промотиращи договорната служба, е нараснал с повече от 40% през първата половина на годината, гласи анализ на компанията за когнитивни технологии за отбрана OpenMinds, която се изправя срещу авторитарното влияние в борбата за свободни и отворени общества. Въз основа на мониторинг на социалните мрежи, информация за пазара на труда и записи за загуби на военно оборудване, данните показват преход от мащабни призиви за участие в бойни действия към силно промотирани "невоенни" роли, например шофьори – често рекламирани като по-безопасни. Само че в действителност те са използвани като примамка за привличане на новобранци, преди те да бъдат преразпределени на фронта.

OpenMinds работи с над 30 правителства и организации по целия свят, включително Украйна, Обединеното кралство и правителствата на страните членки на НАТО, водещи агенции за стратегическа комуникация и изследователски институции. Офисите на компанията са в Киев, Лондон, канадската столица Отава и американската столица Вашингтон.

Два пика на набиране на военни в Русия по време на войната

От началото на пълномащабната инвазия набирането на кадри в руската социална мрежа VK ("ВКонтакте") е достигнало два пъти своя пик. Първо, през септември 2024 г., след контраофанзивата на Украйна в Курска област и повече от двукратното увеличение на бонусите за подписване на военни договори.

И отново - през февруари 2025 г., на фона на мирните преговори, когато много хора явно са подписали договори с надеждата да си осигурят плащания и социални придобивки преди евентуалния край на войната.

Всичко е свързано със загубите на фронта

Последната кампания за набиране на войници съвпада и с нарастващите загуби на бойното поле. Преди руските сили използваха бронирани превозни средства по време на настъплението си, но в края на 2024 г. и началото на 2025 г. до голяма степен се отказаха от тях. Към август тази година те вече разчитаха главно на малки пехотни атаки – промяна, която вероятно доведе до по-високи загуби през първите месеци на 2025 г.

Базата данни за жертвите от руска страна, поддържана от "Медиазона" и BBC, също показва рязко повишени загуби през този период, което засилва впечатлението, че по-голямата мобилизация е била отговор именно на по-тежките загуби, отчитат от OpenMinds: Потресаващи данни: За първи път бе публикувана руска статистика за загубите в руската армия през 2025 г.

Въпреки това има разминавания между рекламната кампания и увеличението на действителните набирания. През май 2025 г. диктаторът Владимир Путин заяви, че всеки месец 50-60 хиляди нови войници подписват договори, а Министерството на отбраната обяви, че целите за набиране на войници за годината са били повишени. Все пак изчисленията, базирани на регионални данни за разходите, сочат много по-ниски числа – около 30-40 хиляди на месец. Тези данни показват, че реалното набиране на войници е спаднало през първите две тримесечия на 2025 г. в сравнение с последното тримесечие на 2024 г.

Разликата между обявените цели и действителното набиране, в съчетание с нарастващия брой жертви, помага да се обясни агресивността на настоящата кампания. Тя също така подсказва, че властите може да прибегнат до допълнителни стимули или други мерки, за да постигнат целите си, гласи анализът.

Шофьори на война

Нова характеристика на руската кампания за набиране на кадри е все по-честото използване на изрази, свързани с "безопасна служба", в рекламите. Изрази като „Не са бойни части“, „Задни части“, „Тиха служба“, „Лесна служба“ и „Без фронтова линия“ са вече често срещани, наред с обещанията за гарантирано назначаване в части, посочени в официалните заповеди. Тези уверения предполагат, че новобранците могат да бъдат разпределени в по-малко опасни роли, а не в бойни елементи на фронтовата линия.

До юли 2025 г. делът на рекламите за набиране на кадри, в които се използват такива изрази, е нараснал значително – от доста ниско ниво през предходните години до около 20%.

Анализът на специализациите и свободните работни места, обявени във "ВКонтакте", показва, че обявите за набиране на кадри постепенно се отдалечават от мащабната, неспециализирана мобилизация – подходът на масова мобилизация, наблюдаван през 2022–2023 г., който апелираше към колективна солидарност и участие във войната – към по-целенасочени, специализирани роли. Все по-често се подчертават невоенните задачи.

Към април 2025 г. броят на обявите, търсещи само шофьори, надхвърля общия брой обяви за всички бойни специалности, взети заедно. Регионалните медии също съобщават през юли, позовавайки се на военни комисари, че шофьорите са най-търсената професия в зоната на военните действия.

Тази картина се потвърждава и от данните на руската платформа за работа Headhunter. През изминалата година шофьорите съставляват 12% от специализираните обяви, свързани с т.нар. специална военна операция (както Кремъл нарича агресивната си война в Украйна). Това е най-голямата оперативна категория. Единствената по-голяма група (17%) е реинтеграцията и услугите за подкрепа на ветераните, както и набиращите персонал - например служители по назначаване на работа, социални работници, персонал за обучение/PR/правни въпроси в центрове за ветерани.

Повишеното търсене на тези подкрепящи роли е в съответствие с усилията на Кремъл да интегрира участниците във войната в обществения живот и институциите.

Еднократна "снимка" на данните от Avito Job през август 2025 г. сочи същото: невоенните роли доминират, като шофьорите съставляват 20%, а охранителите – 18% от свободните работни места, свързани с войната.

Капанът

Въпреки това тези свободни места често служат като примамка за набиране на кадри. Те се публикуват от така наречените „агенции за набиране на военен персонал“, чиято задача е просто да привлича нови кадри с обещания, които не могат да се изпълнят. Кандидатите, привлечени от перспективата за безопасна позиция в тила, първо подписват договор и едва по-късно им се съобщава в коя единица всъщност ще служат. На практика командирите решават къде да бъдат изпратени договорните войници, независимо от обявената длъжност.

Един от сайтовете за набиране на кадри дори заявява открито, че без официално писмо за назначение в конкретна единица е невъзможно да се осигури длъжност на шофьор, тъй като в крайна сметка командирът определя местоположението.

Дори когато на новобранците се възлагат обещаните им позиции - например шофьори - това не гарантира тяхната безопасност. Публикации във "ВКонтакте" често съобщават за жертви сред мъжете, наети като шофьори. Една такава публикация гласи: „Един от нашите микробуси UAZ, който доставяше провизии на 51-ви полк, беше ударен от FPV дрон. За съжаление, шофьорът не можа да бъде спасен – той беше тежко ранен от шрапнел и умря от загуба на кръв. Доставянето на провизии на фронта става все по-трудно и момчетата поемат големи рискове".

Независимите данни за загубите на военно оборудване, събрани от проекта Oryx, подчертават тази уязвимост. Камионите и транспортните средства съставляват значителна част от визуално потвърденото унищожено оборудване на Русия. Между 2022 и 2025 г. те са 15–30% от месечните загуби в почти половината от всички регистрирани месеци, като понякога надхвърлят 40. Това ги поставя наравно с танковете и бронираните бойни машини или дори ги надминава.

За разлика от това, за Украйна тази категория е по-малко забележима, със среден дял от едва 12% - само един от всеки пет месеца той достига диапазона 15–30%.

Тенденцията показва как от 2025 г. насам руските загуби на бойни машини на пехотата постепенно намаляват, докато загубите на камиони и други небронирани превозни средства се увеличават. Анализаторите свързват тази промяна с еволюиращата тактика на Русия - след тежките загуби на бронирани средства руските сили все повече разчитат на по-леки превозни средства и логистични конвои за подкрепа на атаки на малки пехотни единици. Накратко - тази промяна поставя т.нар. невоенни роли направо на линията на огъня.

Междувременно в Русия се изпращат масово електронни повиквателни от страна на военното министерство, дори на жителите на столицата Москва. Пътуванията в чужбина са блокирани, а тези, които игнорират повиквателната, се наказват с отнемане на шофьорските права и с отнемане на данъчни облекчения. Изключенията от военна служба по старите правила изтекоха на 21 март, което допълнително затегна обръча.

Как са събрани и анализирани данните?

От OpenMinds са събрали и анализирали данни от няколко допълващи се източника, за да проучат онлайн промотирането и набирането на кадри, свързани с руската военна служба по договор. "Използвайки VK API, извличахме публично отворени публикации за военната служба по договор от началото на пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г. до юли 2025 г. Първоначалният набор от данни беше съставен чрез предварително дефиниран списък с ключови думи и след това филтриран с допълнителни термини. Приложихме и голям езиков модел (OpenAI GPT-4o-mini), за да класифицираме и запазим само публикациите, които изрично промотират договорната служба, в резултат на което получихме набор от данни от приблизително 132 000 публикации", разказват от компанията за методологията на изследването си.

За да уловят сигналите за набиране на работна ръка, те са анализирали и 7000 отворени или архивирани свободни работни места от headhunter.ru, публикувани между март 2022 г. и август 2025 г., както и еднократна "снимка" на 2300 отворени свободни работни места от Avito Jobs през август 2025 г. Приложили са същия подход за извличане и класифициране на съответните военни специалности.

"Освен това използвахме данни от Yandex Wordstat за заявки за „служба по контракт“ и „контракт СВО“, за да измерим обществения интерес във времето, и включихме данни за загубите на военно оборудване от Oryx, като използвахме обобщени цифри от проект с отворен код в GitHub", допълват авторите на проучването на база на отворени данни.

