Rheinmetall прави за Украйна хибрид от танк и ПВО система - и то с руски пари

Германският отбранителен гигант Rheinmetall съобщи, че ще достави на Украйна още системи за противовъздушна отбрана Skyranger 35, монтирани на танкове Leopard 1. Поръчката е на стойност няколкостотин милиона евро. Системите се финансират от страна от ЕС чрез приходите от замразени руски активи. Производството и интегрирането им ще се извършва от подразделението Rheinmetall Italia в централата му в италианската столица Рим.

"Благодарни сме за доверието, което Украйна ни оказа", заяви главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер. "Бихме искали да благодарим и на ЕС за подкрепата, която подчертава нашите непрекъснати усилия да подкрепим Украйна".

Още: Нова руска цел в Украйна. Московската борса жали одържавяване. Приказки от САЩ за нови "страшни" оръжия за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Мобилност, защита и ефективност в едно

Leopard 1 Skyranger 35 съчетава мобилността и защитата на доказано верижно превозно средство с изключителната ефективност на оръдейна система за противовъздушна отбрана.

Снимка: Армин Папергер, Getty Images

Skyranger 35 е оборудвана с револверно оръдие KDG 35/1000 с калибър 35 mm x 228 и скорострелност 1000 изстрела в минута. Системата има ефективен обсег до 4000 метра и висока степен на съвместимост с Oerlikon Revolver Gun Mk 3.

Благодарение на технологията AHEAD, Skyranger 35 е способна да изстрелва въздушни снаряди. В бъдеще ще е възможно да бъде оборудвана и с модерни управляеми ракети, съобщават от Rheinmetall.

Германската компания има грандиозни планове и за България: До 2-3 години очакваме продукция от завода с Rheinmetall: Атанас Запрянов с подробности.

Още: След хвалбите за Rheinmetall: Колко завода за барут ще има у нас и как се развива скандалът с проекта на Гебрев?