Димитров надъхва националите с успеха на Насар - очаква ги тежка битка срещу Турция

Новият селекционер на българския национален отбор по футбол Александър Димитров даде официална пресконференция преди утрешния сблъсък с Турция от квалификациите за Мондиал 2026. Родният специалист отличи силните страни на съперника, но не отписа шансовете на "лъвовете". Димитров коментира и думите на Станимир Стоилов, който по-рано днес каза, че класите на двата тима са твърде различни. Селекционерът не пропусна да отчете и успеха на Карлос Насар, който завоюва трета световна титла.

Димитров говори преди дебюта си начело на "лъвовете"

"Искам да поздравя Карлос Насар! Той е пример за всички нас", започна Димитров, след което даде прогнозата си за утрешния мач. "Групата е изключително тежко. На първите три места, разбира се, са силни отбори. Утре ни очаква тежък мач, надявам се да покажем своя максимум. Ще се опитаме много по-агресивни спрямо първите два мача, да излезем да играем много по-добре, да притиснем максимално противника. Надявам се да видим утре това, за което работихме."

"Ясно е, че турският отбор разполага с много добри футболисти. Дори да подходиш към някого индивидуално, друг може да те изненада. Ясно е, че Арда Гюлер е най-голямата им звезда, моторът на отбора, около него се гради, но дори да го обезвредим, от някой негов колега може да дойде опасността. Вие имате много силен отбор до 21 години, със силни индивидуалности. Тогава победихме с 1:0, като подходихме по същия начин - не индивидуално, а отборно. Колективът е най-важен", вярва селекционерът на "лъвовете".

"Поздравление за Станимир Стоилов за това, което прави в Гьозтепе. Четох последното му интервю, знаем колко са силни турците. Говорих с Гошо Гинчев, който също познава турския футбол, с него сме обменили мисли. Трябва да създадем добър колектив, сред, в която играчите се чувстват добре и дават максимума си. Поздравление за момчетата, защото се трудиха в много трудно метеорологични условия в Правец, нямаше мрънкане, много добре се представиха. Пак казвам - въпреки много тежките метеорологични условия, няма как да контролираме природата", завърши Димитров с похвала за своите избраници.

ОЩЕ: Легенда на българския футбол: Треньорите не са виновни за слабото представяне на националния отбор