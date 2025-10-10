Войната в Украйна:

200 000 палестинци се завърнаха в Ивицата Газа

10 октомври 2025, 22:25 часа 288 прочитания 0 коментара
200 000 палестинци се завърнаха в Ивицата Газа

Службата за гражданска защита в Ивицата Газа заяви днес, че близо 200 000 души са се завърнали в северната част на палестинската територия, откакто прекратяването на огъня влезе в сила в 12 часа местно (и българско) време, предаде Франс прес. „Приблизително 200 000 души са се завърнали в северната част на страната днес“, каза пред Франс прес Махмуд Басал, говорител на Гражданската защита, организация, предоставяща първа помощ и действаща под ръководството на ислямисткото движение Хамас.

Още: Въпросителните в мирния план на Тръмп за Газа: Говори Любомир Кючуков (ВИДЕО)

Изображения на Франс прес показаха непрекъснат поток от хора по-рано през деня, насочващи се на север, а израелската армия предупреди, че няколко района там остават „изключително опасни“ за цивилните.

Още: Примирието е крехко: Нетаняху заплаши, че войната в Газа може да се завърне

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Ивицата Газа Хамас война Израел мирен план Газа
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес