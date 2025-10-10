По европейския пример: Шеф на Левски дари пари за спасението на клуб от Първа лига

Както е известно, ситуацията на "Коритото" се влошава с всеки следващ ден. Спартак Варна се бори със сериозни финансови затруднения, а играчите на отбора от няколко месеца са без заплата. За капак, вчера от лицензионната комисия към Българския футболен съюз заплаши клуба с отнемане на лиценза. От БФС обясниха, че ако "соколите" не изпълнят определени изисквания до 21.10.2025 година, то те ще получат забрана за участие в първенствата и турнирите в системата на централата.

От Левски подкрепиха Спартак Варна

Трудните времена изискват извънредни действия и от Спартак Варна се задействаха, стартирайки кампания за спасение на клуба. Инициативата бе подкрепена от един от директорите в Левски, който вярва, че българските отбори трябва да се подкрепят. Става въпрос за директора "Комуникации" Климент Йончев, който е родом от Варна. Той разкри с публикация в социалните мрежи, че си е закупил една от картите от 1000 лева от инициативата "Аз съм Спартак" и призова за подкрепа.

Ето какво написа Йончев:

"От Варна съм, но не само заради това днес направих лично дарение към "Спартак". Направих го най-вече заради хората, които се опитват да спасят своя клуб. Научих за инициативата им от интервю по "Дарик" вчера, ден след конференцията FootballNext, на която представители на "Bodo Glimt" разказаха, че пътят им от Фалит до Шампионска лига е минал и през сътрудничество с останалите клубове в първенството им. Обмяната на идеи и взаимопомощ е вече част от ДНК-то на техния клуб. Вярвам, че това може да бъде спасителен пояс и за нашия футбол. Всички, които бяхме на тази конференция и слушахме за добрите европейски практики, имаме възможност да приложим наученото и да започнем да се променяме - най-вече в отношението си един към друг.

Имам и лична причина - за пръв път гледах "Левски" на мач във Варна срещу "Спартак". По спомен отборът тъкмо се беше върнал в "А" група и имах чувството, че целият град е на стадиона. Баща ми ме заведе и ми разказваше истории за "сините" футболни звезди, които идваха да изпълнят тъч или корнер откъм нашия сектор. Не помня резултата, но помня емоцията - еуфорията около стадиона, пълните трибуни - дори продавачите на слънчоглед във фунийки от вестник още са пред очите ми. Това беше любов към играта от пръв поглед. Футболът е за хората. Понякога обаче хората трябва да се погрижат за футбола. Ще оставя линк с информация в коментар, ако имате възможност да помогнете, дори и да не се интересувате от футбол."

