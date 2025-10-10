Най-важните новини за деня: 10 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 октомври 2025 г.

МНОЗИНСТВОТО ДОВЪРШИ "РАЗЧИСТВАНЕТО" НА СЛУЖБИТЕ - ПРЕЗИДЕНТЪТ ВЕЧЕ НЯМА ДУМАТА

Депутатите от управляващото мнозинство - ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало" - приеха на първо четене промени в два закона, с които отнемат правомощието на президента да назначава председателите на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и на Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО).

СЛЕД РАЗГОВОР МЕЖДУ СЛАВИ ТРИФОНОВ И БОРИСОВ: ИТН ОТТЕГЛЯТ СКАНДАЛНИЯ СИ ЗАКОНОПРОЕКТ (ВИДЕО)

"Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които той и ние не ги приемаме. Толкова по този въпрос", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка със скандалния законопроект на ИТН за затвор при разпространяване на информация за личния живот на публични личности. Борисов заяви, че сутринта е научил и веднага се е обадил на Слави Трифонов

ОБЕЩАНИЕ ОТ САЧЕВА: ГЕРБ НЯМА ДА ПОЗВОЛИ ЖУРНАЛИСТИКАТА ДА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

"ГЕРБ никога не е позволил журналистиката да бъде престъпление, няма да позволи и сега. Разбирам вълната от недоволство, подкрепям вълната от недоволство - смятам, че тези текстове трябва да бъдат преработени и те ще бъдат преработени". Думите са на Деница Сачева, едно от остриетата на ГЕРБ - тя ги изрече в сутрешния блок на bTV.

"КРИЗАТА ВИНАГИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗШИРИ": ТЕРЗИЕВ ПАК НЯМА ДА ПОДПИШЕ, АКО МУ ПРЕДЛОЖАТ 420 ЛВ. ЗА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Опасност кризата с боклука да се разшири винаги има. Но ние работим това да не се случи. Няма да подпишем, ако ни предложат цена от 420 лв. на тон и за останалите райони, след като договорите в края на годината изтекат. Прогнозната цена сме я смятали внимателно. За 18 района няма да подпишем договор, ако минава 200 лв. Нашата прогнозна цена е 166 лв. на тон. Това каза кметът на София Васил Терзиев в ефира на Нова телевизия.

НЯМА ЗАКОН, КОЙТО ДА КАЗВА НА КОЛКО МЕТРА ДА СТРОИШ ОТ РЕКА: СОФИЙСКИ НЕВОЛИ С НЕБОСТЪРГАЧИ, БОЯНСКОТО БЛАТО И ГЕРМАН

Няма конкретни норми и разстояния - на какво разстояние да се строи от реки. Имало планове за "два небостъргача" (по 75 метра) до Драгалевска ръка, които са пример за законовата дупка. Това каза главният архитект на София Бояна Панайотова пред БНТ. Проблемът обаче бил в гъстотата на застрояване, според нея - а не че има проекти за небостъргачи. Какво прави Столична община - с писма се търсели промени в законодателството, да има конкретни мерки например за строителството що се отнася до водни басейни. Тя призна, че столицата не е хармонична от архитектурна гледна точка и че презастрояването и липсата на инфраструктура застрашават бъдещето на града.

СКОРО: ПРЕМАХВАТ СТИКЕРИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СТЪКЛОТО НА АВТОМОБИЛИТЕ

Стикерите за преминат годишен технически преглед на автомобилите да бъдат заменени от техен електронен аналог, предлага Министерството на транспорта и съобщенията. Ведомството настоява за преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства. "Край на стикерите и бюрокрацията. Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки – всичко ще бъде в електронен формат. Това е малка, но важна крачка към модерна и дигитална държава, в която гражданите получават бързи и честни услуги", каза вицепремиерът и ресорен министър Гроздан Караджов.

ЕДНА ТРЕТА ОТ ЛЕКАРИТЕ И СЕСТРИТЕ НИ СТРАДАТ ОТ ДЕПРЕСИЯ. КАКВА Е СИТУАЦИЯТА В ЕВРОПА?

Един на всеки трима лекари и медицински сестри в Европа съобщава, че страда от депресия или тревожност, сочи проучване, публикувано от европейския клон на Световната здравна организация (СЗО). То излезе на 10 октомври, когато отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Показва, че цитираният процент е пет пъти по-висок от този сред общото население на континента. „Кризата в психичното здраве сред нашите здравни работници е криза в здравната сигурност, която заплашва целостта на нашите здравни системи“, заяви директорът на СЗО за Европа Ханс Клуге.

ВЪПРОСИТЕЛНИТЕ В МИРНИЯ ПЛАН НА ТРЪМП ЗА ГАЗА: ГОВОРИ ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ (ВИДЕО)

На фона на споразумението между Израел и “Хамас“, за което президентът на САЩ Доналд Тръмп и посредниците Катар, Турция и Египет изиграха ключова роля, всички се питат ще се установи ли най-после, траен и справедлив мир в Ивицата Газа. Има ли обаче оставащи въпросителни в мирния план на Тръмп за Газа? На тези въпроси отговори в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, който е директор на Института за икономика и международни отношения: “Това, което се случва в момента е първа крачка. Това решава въпроса със заложниците вероятно окончателно. И това решава въпроса с войната за момента с две уточнения – може би и засега.

ПРИМИРИЕТО Е КРЕХКО: НЕТАНЯХУ ЗАПЛАШИ, ЧЕ ВОЙНАТА В ГАЗА МОЖЕ ДА СЕ ЗАВЪРНЕ

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не спира да критикува анализатори и журналисти, които според него твърдят, че „няма начин да бъдат върнати останалите заложници, без да се отстъпи пред основното искане на "Хамас" – израелската армия да напусне изцяло Ивицата Газа, включително буферната зона, коридора Филаделфи (по границата с Египет, бел. ред.) и доминиращата територия, с всички последствия от това". Той каза, че е знаел, че ако израелската армия нахлуе в последната голяма крепост на терористичната групировка - град Газа, то "Хамас" ще иска "да спаси властта си".

САЩ "НА ЧЕРВЕНО": ОСТАНАХА ПОЧТИ БЕЗ РАКЕТИ

Пентагонът призна, че арсеналът му е на изчерпване и призова производителите на оръжие да ускорят производството на ракети, като удвоят или дори учетворят темпа на производство, за да се подготвят за евентуална война с Китай.

СДЕЛКА, НЕВИЖДАНА ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НАСАМ: ТРЪМП ПОДПИСА С ФИНЛАНДИЯ ЗА 11 ЛЕДОРАЗБИВАЧА ЗА МИЛИАРДИ ДОЛАРИ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие вчера в Белия дом финландския си колега Александер Стуб. Двамата подписаха споразумение за 11 ледоразбивача за Бреговата охрана на САЩ, първите 4 от които ще бъдат произведени в корабостроителници във Финландия. Останалите ще бъдат построени в корабостроителници в САЩ с финландско съдействие. Целта е да се засили националната сигурност на САЩ в Арктика, пише Ройтерс.

НОВА РУСКА ЦЕЛ В УКРАЙНА. МОСКОВСКАТА БОРСА ЖАЛИ ОДЪРЖАВЯВАНЕ. ПРИКАЗКИ ОТ САЩ ЗА НОВИ "СТРАШНИ" ОРЪЖИЯ ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия атакува в Запорожка област, боеве се водят в селата Приморско и Степногорск, като основната цел е достигане на град Запорожие (разстоянието е над 40 километра). Това каза генерал Валерий Герасимов, началник на руския генщаб. Специално в района на Степногорск боевете текат вече няколко седмици, от началото на есента. Това е Ореховското направление – а интересното е, че по данните на украинския генщаб за 9 октомври там е имало само 4 руски пехотни атаки, докато по-на изток, при Гуляйполе не е имало нито една. А руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" отбелязва в днешния си сутрешен обзор, че боевете са позиционни.

НОВИЯТ КАПАН НА ПУТИН: НАБИРАНЕ НА ВОЙНИЦИ НЕ С ПАРИ, А С ОБЕЩАНИЯ, ЧЕ НЯМА ДА ХОДЯТ В УКРАЙНА

През 2025 г. Русия значително е засилила кампанията си за набиране на кадри за армията чрез договори. Броят на публикациите в социалните мрежи, промотиращи договорната служба, е нараснал с повече от 40% през първата половина на годината, гласи анализ на компанията за когнитивни технологии за отбрана OpenMinds, която се изправя срещу авторитарното влияние в борбата за свободни и отворени общества. Въз основа на мониторинг на социалните мрежи, информация за пазара на труда и записи за загуби на военно оборудване, данните показват преход от мащабни призиви за участие в бойни действия към силно промотирани "невоенни" роли, например шофьори – често рекламирани като по-безопасни. Само че в действителност те са използвани като примамка за привличане на новобранци, преди те да бъдат преразпределени на фронта.