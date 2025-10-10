Също като нас: Делфините се разболяват от Алцхаймер

Възможно ли е увреждането на мозъка, свързано с болестта на Алцхаймер, да е една от причините делфините да се губят и да се озовават на брега? Това е възможност, проучена в ново изследване на 20 обикновени делфина (Tursiops truncatus), изхвърлени на брега в лагуната Индиан Ривър, Флорида, между 2010 и 2019 г. Освен това, изследователите, стоящи зад проучването, са свързали признаците на невродегенерация при делфините с климатичните промени – чрез токсични цъфтежи на водорасли и бактерии, които стават все по-чести и широко разпространени в по-топлите води.

Снимка: iStock

Анализът на мозъците на изхвърлените на брега делфини разкри промени в генната експресия, които са свързани с болестта на Алцхаймер при хората, както и увреждания, типични за заболяването, като натрупване на протеини. Има обаче значителна разлика при делфините, изхвърлени на брега по време на сезона на цъфтежа на водораслите: мозъците им показваха нива на невротоксина 2,4-диаминомаслена киселина (2,4-DAB), които бяха 2900 пъти по-концентрирани в сравнение с други делфини, изхвърлени на брега, когато няма цъфтеж на водорасли.

Това е доказателство за вредните ефекти на цъфтежа, изпълнен с цианобактерии, и може да обясни част от загубата на навигационни умения и памет, която би довела тези делфини до изхвърляне на брега. "Тъй като делфините се считат за индикатори за токсичното замърсяване в морската среда, съществуват опасения за човешкото здраве, свързани с разпространението на цианобактерии", казва токсикологът Дейвид Дейвис от Университета в Маями.

Делфините развиват мозъчни проблеми

Снимка: iStock

За да разберем контекста, е важно да отбележим, че с напредването на възрастта делфините обикновено развиват мозъчни проблеми, които много приличат на Алцхаймер. Знаем също, че токсините, отделяни от цианобактериите, могат да увредят невроните при животни и хора, въпреки че връзката с невродегенеративните заболявания при хората все още се проучва.

Предположението, което екипът прави сега, е, че тези проблеми могат да се ускорят и влошат при делфините поради вредния цъфтеж на водорасли. Проучването добавя подробности за невротоксините, които причиняват уврежданията, основните последствия за мозъка на делфините и сезонните колебания. "Едновременното наличие на невропатологични промени, характерни за болестта на Алцхаймер, и естественото натрупване на токсини от водорасли, наблюдавани при делфините, предоставя уникална възможност да се проучи въздействието на тези две съпътстващи се събития върху мозъка", пишат изследователите в публикуваната си статия.

Снимка: iStock

Рисковете не се ограничават само до делфините: тези цъфтежи причиняват вреда на много други видове морски живот, което от своя страна има последици за хранителната верига, достигайки в крайна сметка до хората.

Хората също сме застрашени

Предишни изследвания вече са установили връзка между цъфтежа на водораслите и токсини, които могат да доведат до загуба на паметта, което, разбира се, е ключова характеристика на болестта на Алцхаймер. Ако тези химикали попаднат в храната ни в достатъчно големи количества, това може да се превърне в сериозен проблем.

Снимка: iStock

Това проучване разглежда делфините, а не хората, но някои от основните промени в мозъка, подобни на тези при болестта на Алцхаймер, са еднакви, отбелязват изследователите. Все още няма пряка връзка, но признаците са налице и това поне заслужава по-нататъшно проучване.

Някои от същите изследователи са проучвали цианобактериите и невротоксините, които те произвеждат в цикасовите дървета, и са установили, че тези токсини могат да се задържат в околната среда и да се натрупват по хранителната верига. Това е потенциален път, по който излагането на тези токсини може да доведе до различни видове невродегенерация при хората, включително деменция.

Снимка: iStock

"Въпреки че вероятно има много пътища към болестта на Алцхаймер, излагането на цианобактерии все повече се очертава като рисков фактор", казва Дейвис, цитиран от "Science Alert".

Цялото проучване ще откриете в "Nature".

