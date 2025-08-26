Кметът на Пловдив пред военния министър: Планираме изграждането на детски заведения на територията на бившите военни поделения

Детска градина, детска ясла и парк ще бъдат изградени в квартал „Гладно поле“, ако Министерство на отбраната удовлетвори искането на Община Пловдив и предостави за общински нужди три свои имота с отпаднала необходимост. „Бъдещите детски заведения ще обслужват и семействата на военнослужещите. Част от терените ще се превърнат в зелени пространства и улици, което е реална инвестиция в бъдещето на Пловдив“, заяви кметът Костадин Димитров на среща с министъра на отбраната Атанас Запрянов.

Срещата е в рамките на няколкомесечната комуникация между двамата по повод желанието на Община Пловдив да придобие три имота на Военното ведомство, които то вече не използва.

На два от терените на улица „Радко Димитриев“ ПИ 56784.529.155 и ПИ 56784.529.157 ще бъдат построени детска ясла и детска градина, които ще отговорят на нарастващата нужда от места за децата от район „Източен“ и район „Тракия“.

Част от територията на поземления имот на бул. „Освобождение“ ПИ 56784.529.61, на който в момента има площадка за разходка на домашни кучета, ще бъде отредена за изграждане на нова улична мрежа, а останалата – за озеленяване и градски парк, увери кметът на Пловдив Костадин Димитров.

На срещата присъстваха и заместник-кметът по строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика инж. Хакъ Сакъбов и директорът на дирекция „Общинска собственост“ Мирослава Сукарева.