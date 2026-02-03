Община Пловдив превръща сградата на БНБ във филиал на Археологическия музей

Сградата на БНБ на ул. „Райко Даскалов“ ще бъде превърната във филиал на Археологическия музей. Това обяви на пресконференция кметът на Пловдив Костадин Димитров. В сградата паметник на културата ще бъде направена експозиционна зала, а трезорите ще станат фондохранилища.

„В музея годишно постъпват около 2-3 хиляди нови експоната, с които обемът на наличните ни фондохранилища ще се изчерпа до 2 или 3 години. Трезорите на сградата на БНБ са отлични за тази цел“, обясни от своя страна директорът на Регионалния археологически музей доц. Костадин Кисьов.

По думите му земята под сградата е частна – на Булбанк, но собственикът е изразил съгласие да се преобрази в Археологически музей.

За зданието на Малката главна през 2024 г. общинската администрация организира конкурс „Трезор за идеи“, в чиито рамки български и чуждестранни архитекти предложиха варианти в какво да бъде превърната сградата. „В надпреварата се включиха 42 предложения от 16 държави на 3 континента. А самите предложения бяха изключително разнообразни –библиотека и български литературен център, академия по изкуствата, учебен център, център за млади талантливи бъдещи художници, културен център, творчески хъб и споделено пространство за работа и др.“, припомни заместник-кметът по култура Пламен Панов.

Анализ на местната администрация показа, че Природонаучният, Етнографският и Археологическият музей страдат от недостиг на площ. За първите два са осигурени нови площи – Природонаучният музей откри зоокафе в бивше заведение до музея, а Етнографският музей представи експозиция „Светът на ютията“ в реставрираната къща на Невена Атанасова на ул. „Съборна“ 20. За Археологическия музей до момента не бяха осигурени нови зони, което ще се промени с преобразяването на сградата на БНБ в музей.

Предстои да се разработи проект за вътрешното оформление на сградата.