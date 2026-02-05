Пловдивско читалище отваря врати за голямото изкуство и дигиталното бъдеще

Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк – 2003“ в Пловдив се превръща в пресечна точка на класическото театрално изкуство и модерните технологии, канейки гражданите на едно по-различно културно изживяване.

На 18 февруари от 15:00 часа салонът на читалището ще се изпълни с духа на Мелпомена за една специална и непринудена среща с един от най-харизматичните български актьори – Калин Сърменов. В уютна и вдъхновяваща атмосфера гостите ще имат привилегията да надникнат зад кулисите на голямата сцена, да чуят лични истории за творческия път и да разговарят за магията на киното и театъра с човек, чието присъствие винаги оставя следа.

Калин Сърменов, познат на публиката не само със знаковите си роли на екрана и сцената, но и като визионер в управлението на културни институции, е сред творците, които умеят да провокират и вдъхновяват едновременно. Със своя богат опит като директор на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ и неподражаемия си стил, той внася в разговорите една особена динамика и дълбочина, превръщайки всяка среща в истински урок по естетика и професионализъм.

Входът за събитието е свободен, а поканата е отворена към всеки, който иска да се докосне до опита на един голям артист.

Паралелно с грижата за духовността, читалището прави и своята голяма крачка към бъдещето с официалното откриване на нов Дигитален клуб. Създаден по Националния план за възстановяване и устойчивост и финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, този център вече предлага на малки и големи пловдивчани безплатен достъп до най-съвременно компютърно оборудване. Период на проекта: 01.11.2025 – 30.06.2027 г., стойност на финансирането: 50 000 лв.

Проектът има за цел да заличи границите пред знанието, предоставяйки ресурси за дигитално обучение, онлайн платформи и развитие на компютърни умения за всички поколения. Всеки делничен ден вратите на клуба са отворени за тези, които вярват, че ученето е процес за цял живот и че технологиите трябва да бъдат достъпни за всеки.

Работно време на Дигиталния клуб към

НЧ „Мустафа Кемал Ататюрк – 2003“, гр. Пловдив:

Понеделник – Петък: 08:30 – 16:30 ч.

Събота и Неделя: почивни дни

kemalataturk2003@abv.bg