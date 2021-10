Община Пловдив стана домакин на учредяването на Big Pulse Dance Alliance

На специална пресконференция днес в Дома на културата „Борис Христов“, в третия ден от началото на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс “ONE DANCE WEEK, който се осъществява от Фондация "ЕДНО за култура и изкуства” бе обявено учредяването на- партньорски алианс между 12 от най-влиятелните европейски танцови фестивали и институции. ONE DANCE WEEK e сред основателите на Алианса, обединени от една обща цел – подкрепа към съвременния независим танцов сектор, разнообразяване на програмите на големите сцени, достигане до нови публики и изграждане на eдинна мрежа от европейски танцови фестивали.

В пресконференцията участваха Пламен Панов – заместник-кмет по култура, археология и туризъм на Община Пловдив и Председател на УС на фондация „Пловдив 2019“, Асен Асенов и част от екипа на Фондация "ЕДНО за култура и изкуства” и представители на част от 12-те съучредители. Партньори в Big Pulse Dance Alliance са: Tanz im August / HAU Hebbel am Ufer (Германия), Dance Umbrella (Великобритания), Dublin Dance Festival (Ирландия), Julidans (Холандия), New Baltic Dance (Литва), ONE Dance Week (България), Torinodanza Festival (Италия), Zodiak – Side Step Festival (Финландия), Sismògraf Dance Festival (Каталуния – Испания), Международен танцов фестивал TANEC PRAHA (Чехия), CODA Oslo International Dance Festival (Норвегия) и Danscentrum Sverige (Швеция). Big Pulse Dance Alliance е съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз.

„ В 3-тия ден на ONE DANCE WEEK - един от най-значимите проекти от програмата на Европейска столица на културата - Пловдив 2019 , сега част от програма „Наследство“ съм щастлив , че заедно с представителите на най-влиятелните европейски танцови фестивали и фондация „Едно“ ще анонсираме създаването на Big Pulse Dance Alliance. Пловдив е град на фестивали! Три от най-големите фестивали в България се случват именно тук. HILLS OF ROCK, който в годините преди ковид ограниченията събира 50 - хилядна публика, OPERA OPEN, с почти 3 хиляди на всеки спектакъл на Античния театър и ONE DANCE WEEK – най-големият български фестивал за съвременен танц и най-разпознаваемия в Европа. Горд съм, като заместник-кмет по култура, че учредяването на Big Pulse Dance Alliance се случва именно в Пловдив! На Пловдив му отива да е място за подобни значими събития“, каза Пламен Панов, откривайки пресконференцията.

Представителите на съучредителите на Алианса, представиха акценти от бъдещите дейности. В края на 2020 година, 4-годишният проект, подкрепен от програма “Творческа Европа” на Европейския съюз, стартира поредица от активности, насочени към развитие и укрепване на съвременния танцов сектор в Европа. На 8 април 2021, като част от програмата на Sismògraf Festival (Олот, Испания), беше даден официален старт на проекта и бяха представени първите артисти, селектирани по програмата Big Pulse Scaling Up: Oona Doherty (Великобритания), Silvia Gribaudi (Италия), Marco da Silva Ferreira (Португалия) и Amala Dianor (Франция).

Big Pulse Scaling Up ще се съсредоточи върху подпомагането на артистите да преминат от етап на продуциране на произведения за малки и средни сцени към разработване на мащабни продукции. С помощта на програмата селектираните артисти ще създадат нови творби, които ще бъдат представени в рамките на програмите на партньорските фестивали. Един от селектираните артисти, които Big Pulse ще подкрепи, е италианският хореограф Силвия Грибауди, чийто спектакъл ГРАЦИИ е част от програмата на ОNE DANCE WEEK 2021 на 24-ти октомври.

Дейностите по програмата Big Pulse Open Air имат за цел сближаване на артистите и публиката чрез създаване на смела и завладяваща хореография, която да бъде представяна само на открито.

Програмата за мобилност Big Pulse Visiting Artists ще представи възможност пред професионалистите в сектора да посещават партньорски фестивали, стимулирайки творческото развитие, културния обмен и създаването на контактна мрежа. Менторската програма на Алианса – Winter Intensives – ще се фокусира върху развитието на лидерски качества и умения за управление на проекти, както и за справяне с екологични и други извънредни предизвикателства при създаването на устойчива работна среда.

С широка партньорска мрежа в цяла Европа и чрез разнообразна програма от дейности, дългосрочната цел на Big Pulse Dance Alliance е да създаде жизнена и трайна мрежа от организации, работеща с артисти и публика, която да гарантира непрестанното развитие и устойчивост на съвременния танцов сектор.

Като съучредител на алианса ONE DANCE WEEK ще има задачата да подкрепя местната танцова общност, предоставяйки възможности за пътуване на български артисти в Европа, да копродуцира създаването и представянето на спектакли, както и да реализира мисията си да подкрепя балканските проекти по пътя им до големите европейски сцени.

Допълнителна информация за проекта ще намерите тук.

Официален трейлър на Big Pulse Dance Alliance гледайте тук.

Допълнителна информация за програмата следете в сайта на ONE DANCE WEEK.