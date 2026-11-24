Нови камери следят за сигурността в централната градска част на Пловдив, включително по Главната улица, в квартал „Капана“ и Стария град. Те са свързани с оперативния център на ОП „Общинска охрана“, откъдето служители наблюдават случващото се и реагират при нарушения.

Това съобщи директорът на общинското предприятие Добрин Карпузов. По думите му системата помага за своевременното откриване на нарушения на обществения ред, престъпления и ситуации, които застрашават сигурността на гражданите.

При установяване на нередност незабавно се изпраща патрул на ОП „Общинска охрана“. Основната цел е да се предотвратяват противообществени прояви и хората да се чувстват по-спокойни в централните части на града.

Следващата стъпка е Гребната база също да бъде поставена под видеонаблюдение. Инициативата се реализира съвместно ОП „Общинска охрана“ и дирекция „Спорт и младежки дейности“ в Община Пловдив, съобщи Георги Калайджиев от Дирекцията.

Работата по изграждането на мрежата вече е започнала. Предвижда се да бъдат монтирани камери през около 500 метра по протежението на Гребния канал, както и в района на Хангарите и при входа откъм Кулата. Така ще се осигури по-добър контрол върху една от най-посещаваните зони за спорт и разходки в Пловдив.

Очаква се системата за видеонаблюдение на Гребната база да заработи до края на годината, ако метеорологичните условия позволят работата да върви по план.

Междувременно от около месец на стадион „Пловдив“ е осигурена и физическа охрана.

Текст под снимката: Добрин Карпузов /вляво/ и Георги Калайджиев /вдясно/ от дирекция „Спорт и младежки дейности“