Със символична първа копка започна реконструкцията на парк „Надежда“ в пловдивския квартал „Гагарин“. Стартът бе даден от кмета на Пловдив Костадин Димитров и кмета на район „Северен“ Венцислава Любенова. Паркът се намира между улиците „Галилей“ и „Колю Фичето“ и заема площ от 4 614 кв. м.

Ремонтът ще се извърши на два етапа – първо в източната, а след това в западната част на парка. Предвижда се рехабилитация на алеите и детските площадки, подмяна на амортизираните пейки и кошчета, както и изграждане на видеонаблюдение.

Сериозен акцент в обновяването е грижата за зеленината. За обогатяване на парковата среда са подбрани 14 вида дървета и храсти, сред които магнолия, японска декоративна вишна, червенолистен шестил, атласки и хималайски кедър, индийски люляк и фотиния. Ще бъдат оформени живи плетове от лавровишна и нови тревни площи, а за поддържането им ще бъде изградена поливна система.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров акцентира върху усилията, които Община Пловдив полага за поддържането и обновяването на зелената система във всички части на града.

„За нас грижата за зелената система на Пловдив не се изчерпва с големите паркове и градини. Работим за подобряването на зелените пространства в целия град, включително и междублоковите пространства, защото това са местата, които хората използват всеки ден.

Искаме да има повече хубави и поддържани паркове, където децата да играят, възрастните да се разхождат, а семействата да прекарват време заедно“, коментира Костадин Димитров.

Според Венцислава Любенова целта е мястото, което от години е част от живота на квартала, да стане по-зелено, подредено и приветливо за разходки и почивка.

„Това е един от най-посещаваните паркове в квартал „Гагарин“, който хората обичат. Тук идват младежи, майки с деца и възрастни хора. Паркът е част от ежедневието на квартала и искаме да запазим неговия характер, но да го направим по-подреден, безопасен и приятен за всички. Важно е хората да имат свое място за отдих и срещи близо до дома си“, подчерта Венцислава Любенова.