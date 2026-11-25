Община Пловдив работи по проект за изграждане на временна автогара „Север“ в непосредствена близост до жп гара „Филипово“ и съществуващата автогара, за която частният оператор обяви, че ще преустанови дейността ѝ от 1 декември.

По-рано тази година Община Пловдив предприе действия за осигуряване на подходящ терен, като участва в търг, организиран от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Процедурата по наемане на имота премина през необходимите административни и финансови етапи и вече е на финала.

Със заповед на генералния директор на НКЖИ от 6 октомври т.г. общината е обявена за спечелил участник, а на 14 октомври заповедта е връчена на общинската администрация. Вече са проведени необходимите вътрешни финансови процедури за обезпечаване на договора за целия срок на неговото действие, който е 10 години, като се очаква съвсем скоро процедурата да приключи с подписването на документа и от страна на НКЖИ.

Теренът, върху който ще бъде изградена временната автогара, е с площ от 2323,66 кв. м. Предвидено е и съвместно ползване на чакалня, билетна каса и санитарен възел в сградата на жп гара „Филипово“.

„Работим по изграждането на временна автогара „Север“ от месеци. Предприехме конкретни действия за осигуряване на терен, а паралелно с административните процедури работим и по проектирането. Целта ни е да осигурим условия за транспортното обслужване на гражданите“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Паралелно с процедурата по наемане на имота Община Пловдив работи и по проектирането на бъдещата автогара. Част от проектните дейности, включително архитектурната и ВиК частта, се извършват от експерти на общинската администрация. В ход е и съгласуване с ЕВН. Предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител за част от дейностите, които няма да се изпълняват по сключени договори на Община Пловдив.

До изграждането на временната автогара е предвидена организация за пренасочване на автобусните линии, обслужвани до момента от автогара „Север“. Автобусите от Раковски и Съединение ще бъдат пренасочени към автогара „Родопи“.

За автобусните линии от община „Марица“ съществува законова възможност да бъдат обслужвани и извън автогара, съгласно измененията в Закона за автомобилните превози, обнародвани в края на 2025 г.