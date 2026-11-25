Кметът на Пловдив Костадин Димитров награди отличените участници в конкурса за видеоклип „Аз събирам разделно отпадъци от опаковки“. Церемонията се състоя в сградата на Община Пловдив и е част от инициативите по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците (21-29 ноември).

Кметът поздрави учениците за креативността и активното им отношение към опазването на околната среда. „Разделното събиране на отпадъци е важна стъпка към по-чиста градска среда. Всеки от нас може да допринесе за опазването на природните ресурси и намаляването на отпадъците с малки действия. Радвам се, че младите хора дават добър пример със своето отношение“, заяви Костадин Димитров.

В награждаването участва и заместник-кметът по екология Иван Стоянов, който подчерта, че изграждането на екологични навици трябва да започва от ранна възраст. „Децата и младите хора могат да бъдат пример и да насърчават отговорното отношение към природата и в своите семейства“, заяви от своя страна Стоянов.

Заради големия брой интересни и оригинални видеоклипове, журито реши да присъди две награди за трето място и три специални отличия.

Победители в конкурса:

Първо място - Стоян Цанев

Второ място - Самуил Любенов

Трето място - Надежда Атанасова

Трето място - Габриела Жекова

Специални награди получиха:

Кристиян Петров

Алина Добройкова

Жоро Георгиев

Всички останали участници бяха поощрени с награди за своето старание и ангажираност.

Конкурсът е част от усилията на Община Пловдив за насърчаване на разделното събиране на отпадъци и повишаване на екологичната култура сред младите хора.