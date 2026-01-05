Огнеборец спаси възрастна жена и малко куче от пожар (СНИМКА)

Пожар в къща в Раковски унищожи част от имуществото на местно семейство. Гасителните действия на екипите на пожарната продължиха близо час, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението' – Пловдив на страницата си във Facebook.

По време на инцидента е оказана медицинска помощ на възрастна жена, която се е надишала с токсични пари. Благодарение на бързата реакция на огнеборците е спасен и животът на малко кученце, което е било в къщата.

Снимка, публикувана от РД "Пожарна безопасност и защита на населението" – Пловдив, показва огнебореца Йосиф Леков от РСПБЗН Раковски в момента на спасяването. Тя демонстрира защо професията на пожарникаря е повече от дълг – истинска мисия за опазване на животи.

Пожар в къща унищожи част от имуществото на семейство от Раковски. Гасителните действия на екипите продължиха близо час.... Posted by Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив on Friday, January 2, 2026

Още: Първите 11 жертви на пожара в Швейцария са идентифицирани

От дирекцията подчертават, че бързата намеса на екипите е предотвратила по-големи щети и по-сериозни последици от инцидента.

В социалните мрежи снимката на Йосиф Леков бързо беше споделена в различни групи, където потребителите определят огнебореца за герой.

"Думите са излишни! Уважение и респект!", "Пожарникарите са най-стойностните", са част от коментарите.

Припомняме подобен инцидент от лятото, когато котенце беше спасено по време на голям пожар, който избухна в пазарджишкия квартал "Запад".

Още: Три къщи и няколко каравани изгоряха в Бургас: Има и жертва