Войната в Украйна:

Огнеборец спаси възрастна жена и малко куче от пожар (СНИМКА)

05 януари 2026, 15:01 часа 313 прочитания 0 коментара
Огнеборец спаси възрастна жена и малко куче от пожар (СНИМКА)

Пожар в къща в Раковски унищожи част от имуществото на местно семейство. Гасителните действия на екипите на пожарната продължиха близо час, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението' – Пловдив на страницата си във Facebook.

По време на инцидента е оказана медицинска помощ на възрастна жена, която се е надишала с токсични пари. Благодарение на бързата реакция на огнеборците е спасен и животът на малко кученце, което е било в къщата.

Снимка, публикувана от РД "Пожарна безопасност и защита на населението" – Пловдив, показва огнебореца Йосиф Леков от РСПБЗН Раковски в момента на спасяването. Тя демонстрира защо професията на пожарникаря е повече от дълг – истинска мисия за опазване на животи.

Пожар в къща унищожи част от имуществото на семейство от Раковски. Гасителните действия на екипите продължиха близо час....

Posted by Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив on Friday, January 2, 2026

Още: Първите 11 жертви на пожара в Швейцария са идентифицирани

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От дирекцията подчертават, че бързата намеса на екипите е предотвратила по-големи щети и по-сериозни последици от инцидента.

В социалните мрежи снимката на Йосиф Леков бързо беше споделена в различни групи, където потребителите определят огнебореца за герой.

"Думите са излишни! Уважение и респект!", "Пожарникарите са най-стойностните", са част от коментарите. 

Припомняме подобен инцидент от лятото, когато котенце беше спасено по време на голям пожар, който избухна в пазарджишкия квартал "Запад".

Още: Три къщи и няколко каравани изгоряха в Бургас: Има и жертва

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
възрастна жена куче пожар огнеборец
Още от Пловдив
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес