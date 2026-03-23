ОП „Чистота“ в Пловдив подменя близо 100 кошчета за смет в центъра

В продължение на 2 дни екипи на ОП „Чистота“ ще подменят близо 100 кошчета за смет на ул. „Княз Александър I“, съобщиха от общинското предприятие.

Новите съдове са с по-голяма вместимост, което ще позволи по-ефективно събиране на отпадъците и ще намали риска от препълване в часовете с интензивен пешеходен поток. Освен функционалните си предимства, те се отличават и със съвременен дизайн, съобразен с визията на модерен европейски град. В края на миналата година кошчета от същия тип бяха поставени в квартал „Капана“.

Старите съдове ще бъдат разположени на ключови локации в различни райони на Пловдив, където има установена необходимост от допълнителни кошчета за смет.

Инициативата е част от последователните усилия на ръководството на Община Пловдив за подобряване на естетиката в центъра и устойчивото развитие на града.