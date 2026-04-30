Пловдив посреща Giro d'Italia 2026 с грандиозен рок концерт

30 април 2026, 13:26 часа 488 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Пловдив
Пловдив посреща Giro d'Italia 2026 с грандиозен рок концерт

Група „Фондация“ и емблематичните гласове на българския рок на сцената на Античния театър

Пловдив  ще посрещне едно от най-значимите състезания в колоезденето – Giro d'Italia, на 10 май 2026 г. По повод преминаването на колоездачната обиколка през града фондация „Пловдив 2019“ и Община Пловдив подготвят специална празнична програма, чиято кулминация ще бъде концертът „Големите БГ рок гласове“ на сцената на Античния театър – едно от най-добре запазените антични съоръжения в света.

Концертът ще започне в 12.30 ч. и ще събере на една сцена музикантите от група „Фондация“: Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански.

Специално участие ще вземат и едни от най-разпознаваемите гласове на българската рок сцена - Звезди от Ахат, Наско от Б.Т.Р., Валди Тотев – „Последният Щурец“, както и победителят от X Factor – Славин Славчев.

Входът за събитието е свободен, до изчерпване на местата.

Събитието обещава да се превърне в запомнящ се празник, който съчетава спорт от световна класа и емблематична българска музика в уникалната атмосфера на Античния театър.

Пълна програма на събитията

5 май – Пловдив блести с Giro

  • Концептуално художествено осветление на ключови исторически и архитектурни емблеми на Пловдив в цветовете на Giro d’Italia: Античен театър, Римски стадион, къщи в Стария град
  • Инсталиране на градски брандинг, посветен на домакинството на Giro d’Italia.
  • Впечатляваща градска инсталация –  реплика на купата на Giro d’Italia Trofeo senza Fine.

9 май – Warm-up парти за Giro d’Italia

  • DJ сцена на стартовата площадка – Централен площад.

10 май – Ден на старта

  • 12.00 – Градско шествие по пешеходна зона, ул. „Княз Александър Батенберг“ с музиканти и артисти от културните институти на Пловдив – от центъра към стартовата площадка.
  • 12.30 – Концерт „Фондацията“ на Античния театър.
  • 13.00 - Oфициален старт на Giro D’ Italia - площад Централен
  • 13.00 – Градско велошествие, с участници от всички възрасти, включващо  многобройни игри със специални награди, както и музика.

Събитията са част от програмата на Фондация Пловдив 2019 и Община Пловдив за домакинството на един от най-престижните велосипедни състезания в света – Giro d'Italia. Пловдив отново доказва, че е град с душа, история и неспираща енергия. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
