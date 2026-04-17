Пловдив пулсира от днес в ритъма на Plovdiv Vibes – Интеракции 2026

От днес, 17 април, Пловдив се превръща в сцена под открито небе! В продължение на 10 дни фестивалът Plovdiv Vibes – Интеракции ще трансформира градските пространства в оживени центрове за музика, изкуство и споделени преживявания. Част от Културния календар на община Пловдив и организиран от Творчески комплекс „Инкубатор“, форумът поставя акцент върху активното участие: тук публиката не е просто зрител, а главен герой.

Сърцето на събитията ще бъде Младежкият хълм, който през двата поредни уикенда ще се превърне в жив фестивален хъб.

Vibes Market: Цветен хендмейд базар с участието на творци, артисти и социални благотворителни каузи.

Творчество и занаяти: Работилници за деца и възрастни, демонстрации по керамика и уникално стъклодухане.

Активен дух: Ежедневни спортни активности и открита тренировка по Пилатес.

Музикален акцент: Още в първия ден (17.04) на сцената излиза Nadia N. На 18 април ви очаква забавно Музикално бинго, а на 25 април бандата GREESH ще представи мощния си звук в обновен състав. Финалът на сцената на хълма (26.04) е поверен на Music Space Plovdiv и талантливите студенти от класа по поп и джаз пеене на Светлина Христова (АМТИИ).

Plovdiv Vibes се разгръща из целия град с вълнуващи pop-up локации, предлагайки пътешествие из градските пространства:

19 април (неделя) @ Братска могила: Музикална селекция от DJ Lite Spice и атрактивни демонстрации от байкърите на велоклуб „Крива Спица“ .

20 април (понеделник) @ парк „Белите брези": Творчески работилници и енергична тренировка по доджбол (народна топка).

22 април (сряда) @ парк „Лаута": Отбелязваме Деня на Земята с голяма „Хоротека" с танцов клуб PostArt – мост между традицията и общността.

Кулминацията на втория уикенд предлага още изненади, свързани с култура, приключения и огън:

Градски игри: На 25 април се впуснете в отборното приключение „Търсач под тепетата", за да преоткриете историята на Пловдив по нов начин. По пътя ще откриете и pop-up сцена с музиканта KRASSY.

Стария град (Конюшните): През целия уикенд (24-26 април) пространството ще бъде дом на късометражното кино, развлекателни програми и проекта „Поезия в парка".

Огнено шоу: Вечерта на 24 април ще бъде осветена от магията на Театър Яра, последвана от интерактивен огнен уъркшоп за най-смелите посетители.

Plovdiv Vibes – Интеракции е фестивал за срещи – между хора, изкуства и идеи. Събитието се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

