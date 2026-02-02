Проект обединява Зоологическата градина, Кукления театър и Природонаучния музей в Пловдив

Регионалният природонаучен музей спечели проект, който ще бъде изпълняван съвместно с ОП „Зоологическа градина“ и Държавния куклен театър, съобщи директорът на музея Огнян Тодоров. Той посочи, че проектът обединява три различни институции, които ще създадат интегриран културен продукт, посветен на връзката между животинските видове и климатичните промени.

„Природонаучният музей ще изработи пет кратки 60-секундни циклични филма, които ще представят климатично уязвими хабитати и видове, включени в постоянната ни експозиция“, подчерта Огнян Тодоров. Той допълни, че те ще се излъчват в най-новата зала – зона „Африка и Австралия“, и ще акцентират върху застрашени видове и местообитания.

В рамките на проекта експерти от ОП „Зоологическа градина“ ще представят мобилната изложба „Уязвимите“, която включва фотоси на 25 редки и защитени животински вида от фауната на България, уязвими от климатичните промени.

„Висококачествените фотографии ще бъдат придружени от оригинални научнопопулярни текстове“, изтъкна директорът на ОП „Зоологическа градина“ Венцислав Петков. По думите му снимките са отпечатани на винили, които могат да бъдат изложени на открито, независимо от атмосферните условия. Мобилната сглобяема конструкция е подходяща за различните локации, на които ще бъде ситуирана изложбата.

Официалното ѝ откриване ще се състои на 10 февруари 2026 г. в Градската градина до Регионалния природонаучен музей. От 24 февруари до 10 март 2026 г. изложбата ще бъде разположена на Гребната база в Пловдив, до финалния комплекс „Кулата“, а от 10 до 24 март 2026 г. – пред сградата на Община Пловдив.

„Кукленият театър ще представи куклено-театрална постановка с работно заглавие „Изчезналото кралство – (Почти) изчезналите видове“, разказа директорът на театъра Петър Влайков. Той поясни, че спектакълът разказва историята на храбрия малък Ники, който се опитва да спаси последните животински видове от изчезване и се бори с краля на злото Смракус.

Планирани са четири представления на сцената на Кукления театър, а след края им младежи с интелектуални затруднения от социално предприятие в Пловдив ще подаряват на публиката собственоръчно изработени сувенири.

Премиерата е насрочена за 20 март от 18:00 ч., в навечерието на Международния ден на кукления театър и по повод международната екологична инициатива „Часът на Земята“.

Проектът е на стойност 81 187 евро и се реализира в рамките на дейност „Животински истории за климатичните промени“ по проекта на Община Пловдив BG-RRP-11.021-0003 „Отново заедно“, финансиран от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост, администриран от Национален фонд „Култура“.