Само с едно телефонно обаждане пловдивчани изхвърлят стари мебели и уреди

Само с едно телефонно обаждане жителите на Пловдив могат за изхвърлят напълно безплатно непотребна покъщнина - дивани, шкафове, матраци и други едрогабаритни отпадъци. Услугата се предлага от ОП „Чистота“, като след позвъняване на телефон 032 675 817, пловдивчани имат възможност да предадат безвъзмездно ненужните мебели, неработещи уреди и други вещи.

В рамките на следващия ден ще бъде осигурена техника, която да ги транспортира, а единственото условие е хората да оставят едрогабаритните отпадъците до съдовете за смет.

Директорът на ОП „Чистота“ Десислава Георгиева апелира към жителите на Пловдив да се възползват от услугата, за да не се образуват нерегламентирани сметища до контейнерите.

От общинското предприятие призовават пловдивчани да изнесат непотребните вещи непосредствено преди да минат машините. Събраните отпадъци се транспортират до площадката на ОП „Чистота“, където служители ги извозват до рециклиращи фирми.