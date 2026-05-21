Служебният финансов министър се връща в екипа на Васил Терзиев

Служебният министър на финансите Георги Клисурски се завръща в екипа на кмета на Столична община Васил Терзиев и от 26 май отново ще заеме поста заместник-кмет по направление "Финанси", съобщиха от пресцентъра на градската управа. "Започвам отново работа за общината, продължавам я всъщност", каза той.

Георги Клисурски беше част от екипа на кмета Терзиев като заместник-кмет по финанси от септември 2025 г., след което пое поста служебен министър на финансите в правителството на Андрей Гюров.

ОЩЕ: Финансовият министър: Пари за пенсии има, нов дълг засега не е нужен

Той е икономист с образование по финанси и държавно управление, придобито в САЩ, и професионален опит в Министерството на финансите.

В интервю за Веселин Дремджиев Клисурски подчерта значението на прозрачността и регулярното публикуване на данни за състоянието на публичните финанси, както и необходимостта от коректно и навременно разплащане към общините и изпълнителите на публични проекти.

Той посочи като една от съществените задачи, изпълнени в качеството му на министър, разплащането на средства към общините по проектите с финансиране от държавния бюджет.