Руски войник оцеля 4 години на фронта, за да се предаде на украинците (ВИДЕО)

21 май 2026, 11:31 часа 846 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ
Руски войник, оцелял от 2022 г., когато е бил мобилизиран до 2026 г. се е предал на украинските войски, съобщи АрмияInform. Тъй като някога е учил за ветеринарен лека мъжът е бил назначен за военен медик. „Алфис, бивш служител на погребална служба от Татарстан, умишлено се е предал в плен. Той е един от малкото, присъединили се към руската армия през 2022 г. и успява да оцелее до 2026 г., защото има незавършено ветеринарно образование и се съгласява да работи като медик за животните в руската пехота. Прави два опита за бягство", се казва в съобщението.

Затвор 

Заради бягството си той попада в затвора, където се съгласява да подпише договор. Когато обаче е изпратен в Украйна, руснакът решава да избяга и да се предаде доброволно на украинските сили. „Стигнах до вашите момчета и попитах: „Момчета, има ли някой?“ Поискаха позивната ми. Казаха ми да дойда при тях и след това се оттеглихме заедно... Ако се бях върнал, моите хора щяха да ме „обнулят“.

Предават се на роботи

Припомняме, че преди дни бе съобщено за първите случаи, в които руски войници се предават на украински роботи. Става въпрос за наземни превозни средства, които Украйна все по-често използва на фронтовата линия – за доставка на товари, евакуация на ранени, щурмове, миниране, огнева поддръжка и дори превземане на вражески позиции. Сега към този списък е добавена още една функция – приемане на капитулация на руски войници, пише Business Insider.

Евгения Чаушева Редактор
