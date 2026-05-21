Иво Христов не изглежда като естествен носител на ценностите на "Евровизия". ПБ вече преяжда с власт

"Прогресивна България дава първите сигнали за преяждане с власт, заяви пред БНР политологът Теодор Славев. От заседанието на временната комисия за правилника на Народното събрание той е останал с впечатление, че предложените промени са за да заглушат опозицията.

"Аз все още не бих говорил за авторитарни сигнали", допълни той. Според него управляващите трябва да бъдат много чувствителни към обществените искания, а те в никакъв случай не са за по-малко прозрачност и отчетност на властта.

В интервю пред общественото радио Славев посочи своите притеснения от предложенията: "Усетих по някое време, че управляващите като че ли са склонни да се вслушат в опозицията, поне за някои неща. За мен едно от най-притеснителните неща е съкращаването на сроковете за запознаване със законопроекти и материали. Има една сентенция в парламента, че когато там нещо е спешно е грешно. Не мисля, че нашият законодателен процес трябва да се ускори, той трябва да се забави. Това не е състезание по скорост. Един лош закон, който е приет набързо, не го прави по-добър. Ограничава се възможно участие не само на опозицията, но и на обществото".

По думите му най-устойчивият модел, който се прилага във всички парламентарни демокрации, е законопроекти и законодателната инициатива в по-голямата си част да бъде правена от изпълнителната власт. В България това е точно обратното, подчерта политологът.

Той вижда опасност в това, че се намалява възможността за парламентарен контрол. Според него това би довело до проблеми и за самите управляващи, защото:

"Те губят първия си рефлекс, първия си сигнал да видят, че има някакъв проблем в самата власт. В парламентарната демокрация министрите не се отчитат само пред министър-председателя, те се отчитат и пред НС и обществото. Ако някой иска да променя този модел, да го каже ясно и открито. Наблюдавам първи стъпки към свръхконцентрация на власт в изпълнителната власт и то много конкретно върху Румен Радев. С процедурни правила не може да се променя баланса на властите. Ние сме тръгнали в тази посока. В България сме наблюдавали исторически как НС беше просто гумен печат на изпълнителната власт. Това не е довело до нищо добро, включително за самите управляващи".

"Евровизия" не е просто концерт, а глобално медийно събитие, напомни пред БНР Теодор Славев.

"Иво Христов има право на лично мнение и вкус, но когато става въпрос за това кой политически ще координира този процес, има значение коя ще е фигурата. Иво Христов не изглежда като естествен носител на ценностите на "Евровизия", които са включване, равенство, уважение, разнообразие. Сигналът, който трябва да дадем, трябва да бъде на човек, който има това модерно присъствие и тази културна чувствителност. Не мисля, че Иво Христов е такъв. Той е с тежък идеологически багаж, силно поляризиращи позиции и публични изказвания, които често са приемани като антиевропейски и антилиберални, дори благосклонни към руската геополитическа гледна точка. В това няма проблем само по себе си. Но е толкова сложна геополитическата динамика, че дори някакво техническо или административно забавяне или някаква грешка в координацията на "Евровизия" в България може да се изтълкува като геополитически знак".

Всяка власт в началото има нещо като меден месец - притъпени са обществените сетива, отбеляза политологът и подчерта, че в момента дори синдикатите и бизнеса са леко отстъпчиви и склонни на дискусии. Единственото, което може да ни спаси, са правилата и тяхното спазване и прилагане, което няма как да стане без независима съдебна власт, категоричен бе Славев.

"Докато имаме и.ф. главен прокурор не очаквам резки движения по отношение на разследвания по високите етажи на властта, свързани с корупция или други нарушения. Единственото, което може да бъде изкарано като данни, е от действия на полицията. Радев много силно координира всички секторни политики".

