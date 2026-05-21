Назначиха нов изпълнителен директор на БАБХ

Новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е проф. Светла Янчева. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на пресконференция в сградата на министерството, предаде БТА. Проф. Янчева е главен секретар институционално сътрудничество и комуникации в Аграрния университет в Пловдив. Тя поема поста от от досегашния ръководител Ангел Мавровски, който беше освободен от поста тази сутрин.

Според министъра на земеделието Пламен Абровски трябва да има приемственост, "а не да отричаме това, което е свършено до момента, затова той благодари за работата на Ангел Мавровски".

"Нов екип от нови хора"

Пламен Абровски заяви, че е напълно нормално "нов екип да се сформира от нови хора - в това няма новина". Той подчерта, че Ангел Мавровски е извършил много хубава работа, показал е, че БАБХ може да работи и да комуникира с хората това, което върши.

Според земеделския министъра работата на досегашния председател на БАБХ може да бъде допълнително надградена.

По-рано днес Мавровски съобщи, че заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат.

Д-р Ангел Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство. През последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност.