Кабинетът "Радев":

"Демократична България" към Пеевски: Прокуратурата няма да потули въпросите за Дубай

21 май 2026, 11:28 часа 860 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Демократична България" към Пеевски: Прокуратурата няма да потули въпросите за Дубай

Съпредседателите на "Да, България" и депутати от парламентарната група на "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха изявлението на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, че ще сезира прокуратурата за проверка на твърденията им, свързани с негови пътувания в чужбина. Двамата напомнят, че първоначално са подали сигнал до Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), съобщиха от пресцентъра на ДБ.

"Сезирахме единствено ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни действия, преди прокуратурата да се намеси и да попречи на разследването. Пеевски на практика казва на прокуратурата си: "Изземете случая от ГДБОП, например чрез образуване на досъдебно производство, и го смачкайте", заяви Божанов. По думите му по-важен от самия Пеевски е целият механизъм под него - кои фирми са получавали обществени поръчки по този начин, кои министри и служители в администрацията са придвижвали договорите и чрез какви транзакции са били обезпечавани те.

Ивайло Мирчев от своя страна заяви, че щетите от нагласени обществени поръчки възлизат на милиарди. "Пеевски настоявал прокуратурата да провери твърденията ни. С интерес очаквам какъв ще бъде резултатът от подопечната му прокуратура - той вече ѝ е възложил задача, докато говори за клевети и продължава да лети насам-натам с фалконите", коментира Мирчев. Още: Без дъвки за опозицията: Мнозинството прегражда пътя за временни комисии

В сряда от ДБ обявиха, че са подали сигнал до ГДБОП с данни, пораждащи обосновано съмнение за възможно нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Повод за сигнала са честите пътувания на Делян Пеевски до Дубай. По-рано днес лидерът на ДПС заяви, че сезира прокуратурата за проверка на твърденията на представители на ДБ, свързани с тези пътувания.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дубай Делян Пеевски Демократична България Ивайло Мирчев Божидар Божанов
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес