"Демократична България" към Пеевски: Прокуратурата няма да потули въпросите за Дубай

Съпредседателите на "Да, България" и депутати от парламентарната група на "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха изявлението на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, че ще сезира прокуратурата за проверка на твърденията им, свързани с негови пътувания в чужбина. Двамата напомнят, че първоначално са подали сигнал до Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), съобщиха от пресцентъра на ДБ.

"Сезирахме единствено ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни действия, преди прокуратурата да се намеси и да попречи на разследването. Пеевски на практика казва на прокуратурата си: "Изземете случая от ГДБОП, например чрез образуване на досъдебно производство, и го смачкайте", заяви Божанов. По думите му по-важен от самия Пеевски е целият механизъм под него - кои фирми са получавали обществени поръчки по този начин, кои министри и служители в администрацията са придвижвали договорите и чрез какви транзакции са били обезпечавани те.

Ивайло Мирчев от своя страна заяви, че щетите от нагласени обществени поръчки възлизат на милиарди. "Пеевски настоявал прокуратурата да провери твърденията ни. С интерес очаквам какъв ще бъде резултатът от подопечната му прокуратура - той вече ѝ е възложил задача, докато говори за клевети и продължава да лети насам-натам с фалконите", коментира Мирчев. Още: Без дъвки за опозицията: Мнозинството прегражда пътя за временни комисии

В сряда от ДБ обявиха, че са подали сигнал до ГДБОП с данни, пораждащи обосновано съмнение за възможно нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Повод за сигнала са честите пътувания на Делян Пеевски до Дубай. По-рано днес лидерът на ДПС заяви, че сезира прокуратурата за проверка на твърденията на представители на ДБ, свързани с тези пътувания.