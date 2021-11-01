57 кандидат-депутати са свързани с ДС (СПИСЪК)
От общо регистрирани 5 089 са проверени 2 065 човека.
3 024 лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона.
57 от кандидат-депутатите са свързани с Държавна сигурност и разузнавателните служби на армията, показва публикуваният списък.
Само "Демократична България" няма свои хора в списъка.
БСП е с най-много, следвана от ДПС и коалиция „Патриотичен фронт“ и „Русофили за Възраждане на Отечеството“. ГЕРБ-СДС и Национално обединение на десницата (КОД на Петър Москов и "Републиканци за България" на Цветан Цветанов") също са в списъка, както и "Продължаваме промяната", "Има такъв народ" и коалицията "Изправи се БГ! Ние идваме".
1. Ангел Тодоров Русев - 17 МИР – Пловдив-област, издигнат от ПП „Възраждане“;
2.. Бойко Любомиров Клечков - 10 МИР – Кюстендил, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“
3. Борис Атанасов Златарев - 16 МИР – Пловдив, издигнат от ПП „Атака“
4. Валентин Асенов Христов - 9 МИР – Кърджали и в 22 МИР – Смолян, издигнат от ПП “Българско национално обединение”;
5. Валентин Николов Вацев - 25 МИР – София, издигнат от ПП „РУСОФИЛИ ЗА Възраждане НА ОТЕЧЕСТВОТО“
6. Валентин Петков Заяков - 23 МИР – София, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
7. Вангел Димитров Арабаджиев - 1 МИР – Благоевград, издигнат от КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“;
8. Васил Иванов Събев - 20 МИР – Силистра, издигнат от КП „Продължаваме Промяната“;
9. Велизар Пенков Енчев - 23 МИР – София, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
10. Венцислав Ангелов Иванов - 24 МИР – София и в 26 МИР – София област, издигнат от ПП „МИР“;
11. Веселин Иванов Колев - 15 МИР – Плевен, КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“;
12. Владимир Александров Чучуев - 12 МИР – Монтана, ПП „РУСОФИЛИ ЗА Възраждане НА ОТЕЧЕСТВОТО“;
13. Владимир Стаменов Гърбелов - 22 МИР – Смолян, КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“;
14. Георги Емилов Вълчев - 19 МИР – Русе, КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“;
15. Георги Иванов Ангелов - 3 МИР – Варна, ПП „ПРАВОТО“;
16. Георги Миланов Георгиев - 16 МИР – Пловдив, РУСОФИЛИ ЗА Възраждане НА ОТЕЧЕСТВОТО
17. Георги Николов Вдовичин - 2 МИР – Бургас, КП ГЕРБ – СДС;
18. Георги Петров Поповски - 6 МИР – Враца и в 26 МИР – София- област, КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“;
19. Георги Стефанов Георгиев - 26 МИР – София-област, ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“;
20. Гошо Антов Георгиев - 1 МИР – Благоевград и в 5 МИР – Видин, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“;
21. Дарин Георгиев Кинов - 15 МИР – Плевен, КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“;
22. Дауд Мехмед Ибрям - 19 МИР – Русе, ДПС;
23. Дахил Мустафа Селим - 2 МИР – Бургас, КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“;
24. Денчо Стоянов Бояджиев - 18 МИР – Разград, КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
25. Димитър Георгиев Керушев - 9 МИР – Кърджали, КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“;
26. Емил Добрев Динев - кандидат за народен представител в 10 МИР – Кюстендил, издигнат от ПП ВОЛЯ;
27. Емил Стефанов Владимиров - 12 МИР – Монтана, ПП „Атака“;
28. Емил Ценов Георгиев - 25 МИР – София, КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
29. Ерджан Ахмед Ахмед - 20 МИР – Силистра, КП „Продължаваме Промяната“;
30. Живко Емилов Чапъров - 19 МИР – Русе, ПП „Възраждане“;
31. Иван Василев Хиновски - 23 МИР – София и в 24 МИР – София, издигнат от ПП „Има такъв народ“;
32. Иван Иванов Търпоманов - 13 МИР – Пазарджик, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“;
33. Иван Йорданов Койнарски - 15 МИР – Плевен, КП ГЕРБ – СДС;
34. Красимир Дончев Каракачанов - 3 МИР – Варна и в 25 МИР – София, издигнат от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“;
35. Максим Генов Велков - 20 МИР – Силистра и в 23 МИР – София, издигнат от ПП “Българско национално обединение”;
36. Мехмед Юмер Юмер - 20 МИР – Силистра, издигнат от ДПС;
37. Милчо Тодоров Пелов - 6 МИР – Враца, издигнат от "Воля";
38. Минчо Мънчев Минчев - 27 МИР – Стара Загора, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
39. Нако Райнов Стефанов - кандидат за народен представител във 2 МИР – Бургас и в 24 МИР – София, издигнат от ПП „РУСОФИЛИ ЗА Възраждане НА ОТЕЧЕСТВОТО“;
40. Николай Стефанов Радулов - 23 МИР – София, издигнат от ПП „Има такъв народ“;
41. Радко Любенов Ханджиев - 18 МИР – Разград и в 26 МИР – София-област, издигнат от ПП „РУСОФИЛИ ЗА Възраждане НА ОТЕЧЕСТВОТО“;
42. Радко Пенчев Радев - 2 МИР – Бургас, издигнат от ПП „Атака“;
43. Радослав Йорданов Кутийски - в 21 МИР – Сливен, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
44. Рамадан Байрам Аталай - кандидат за народен представител в 17 МИР – Пловдив - област, издигнат от ДПС;
45. Румен Василев Гечев - 15 МИР – Плевен, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
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46. Сандо Стефанов Захариев - 26 МИР – София-област, издигнат от ДПС;
47. Сашко Иванов Лозанов - 27 МИР – Стара Загора, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
48. Светла Стефанова Златева - 4 МИР – Велико Търново, издигнат от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“;
49. Сиво Петров Сивов - 21 МИР – Сливен, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“;
50. Слави Дичев Нецов - 6 МИР – Враца, издигнат от ПП "Воля";
51. Стефан Иванов Дедев - 16 МИР – Пловдив, издигнат от КП ГЕРБ – СДС;
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52. Стоян Витанов Витанов - кандидат за народен представител в 4 МИР – Велико Търново, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
53. Стоян Генчев Стоянов - 10 МИР – Кюстендил и в 24 МИР – София, издигнат от ДПС;
54. Таско Михайлов Ерменков - 24 МИР – София, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
55. Тома Михайлов Томов - 3 МИР – Варна, издигнат от КП „Продължаваме Промяната“;
56. Христо Николов Дунчев - 13 МИР – Пазарджик и в 28 МИР – Търговище, издигнат от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“;
57. Христо Панчев Смоленов - 22 МИР – Смолян, издигнат от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.
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Редактор:
Евелина Гечева
Етикети: парламентарни избори кандидат-депутати ДС