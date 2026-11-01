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ЦИК пусна първи официални резултати от балотажа

01 ноември 2026, 23:26 часа 1430 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж БГНЕС
ЦИК пусна първи официални резултати от балотажа

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 57.943% от гласовете на втория тур на президентските избори според първите официални данни на Централната избирателна комисия (ЦИК). За кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев са гласували 39.007% от избирателите. Това показват обобщените данни на ЦИК към 23:00 часа на 1 ноември при обработени 17.39% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии.

В абсолютни стойности Йотова и Вълчев получават 182 002 гласа, докато за Гюров и Кандев са гласували 122 522 души. 

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е близо 19 процентни пункта. В абсолютни стойности Йотова и Вълчев имат преднина от 59 480 гласа пред своите опоненти.

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Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 9581 избиратели, или 3.05% от гласувалите.

На първия тур, проведен на 25 октомври, Йотова и Вълчев получиха 34.76% от гласовете, а Гюров и Кандев - 31.95%. Така разликата между двете двойки беше едва 2.81 процентни пункта.

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Припомняме, че според паралелното преброяване на "Мяра" при 100% обработени данни Йотова и Вълчев получават 58.2%, срещу 38.6% за Гюров и Кандев. "Алфа Рисърч" отчете съответно 57.4% и 39.6%.

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Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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