"Предстоят тежки времена, трябва да сме обединени": Гюров с първи думи след изборната загуба (ВИДЕО)

"Предстоят много предизвикателства, предстоят тежки времена и тук е важно да се каже, че в края на тази кампания ние вече като общество, като граждани, трябва да търсим по-скоро обединение, а не разделение", каза Андрей Гюров в изборната нощ след резултатите от паралелното преброяване, които дават 20% преднина на Илияна Йотова пред него в президентската надпревара. Гюров благодари на всички, които са го подкрепили и които са излезли да гласуват, както и на семейството си и на партиите, които са застанали зад него и Георги Кандев.

"Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме, колкото и изненадващи да са те. В крайна сметка така са гласували българските граждани", каза Гюров. Той заяви, че разбира разочарованието на всички тези, които са били част от кампанията и са вярвали, че има нов път за България.

"Ние сме готови да покажем, че кампанията свършва, но отговорността не свършва. Ние трябва да търсим отговорност от държавата, защото тя трябва да работи за българските граждани, а не за себе си", категоричен е Гюров. ОЩЕ: Радев може да не изкара пълен мандат: Каракачанов със съвет към премиера

Нова платформа: "Най-доброто предстои"

"Нищо не е било напразно. Най-доброто предстои. Ние създадохме добра платформа, върху която може да се надгражда", каза Гюров. По думите му България може да има истинска гражданска алтернатива, която гледа напред.

Попитан дали говори за нов политически проект, кандидатът за президент заяви, че основната цел и цялата концентрация и фокус на кампанията им е била в тези избори и не са мислели какво ще стане след днешния ден.

Стана ясно, че Гюров и Кандев не са очаквали такава разлика след първи тур, като предстои да направят своите анализи. "Мисля, че целите, които си поставихме в началото на тази кампания, да разширим подкрепата, да надградим на това, което видяхме на парламентарните избори, го виждаме като постигнати резултати и гледаме напред", заяви още Гюров.

Кандев призова българите да бдят

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев обърна внимание, че с тези избори борбата не свършва.

"Искам да кажа, че поздравявам победителите на тези избори, но искам и да призова българския народ да бди дали всички обещания, които получиха, ще бъдат изпълнени", каза Кандев.

Той завърши с думите: "Бог да бди над България и Бог да пази България". ОЩЕ: Паралелно преброяване: 20% е разликата между Йотова и Гюров

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