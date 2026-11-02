Приключи примирието в окупирания украински град Олешки

Изтече срокът на прекратяването на огъня в Херсонска област, което беше в сила от 27 октомври до 1 ноември. Това обяви комисарят по правата на човека на Върховната рада Дмитро Лубинец. Той отбеляза, че през установения срок страните са изпълнили задълженията си. „Това направи възможно доставянето на хуманитарна помощ до Олешки и подпомагането на цивилни, които искаха да напуснат града безопасно“, подчерта той.

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Той припомни, че мисията е станала възможна благодарение на координацията на първата дама Мелания Тръмп. В момента, според Лубинец, се проучват възможности за „продължаване на подобни хуманитарни усилия“ съвместно с руския комисар по правата на човека Яна Лантратова. „Важно е да се поддържа този механизъм на взаимодействие, за да продължим да помагаме на хората и да спасяваме животи“, подчерта той.

Мисията в Олешки

Припомняме, че на 30 октомври украинска делегация пристигна в Олешки, за да евакуира хора оттам. Евакуацията се проведе през Русия и Беларус. Хората влязоха в Украйна през Черниговска област. Стотици хора бяха евакуирани. Най-възрастният беше на 94 години, най-младият жител – на една година. Хората разказваха истории за оцеляването в окупирания град без отопление, почти без храна и без достъп до лекари.

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Междувременно, по време на продължителното прекратяване на огъня, военни служители съобщиха, че руските окупатори са използвали затишието за военни цели, като са осъществили ротация на части, укрепвали позиции и са инсталирали противодронова отбрана по пътищата. Освен това, добавиха те, властта в Москва е засилила логистиката си и е докарала боеприпаси на фронта.

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