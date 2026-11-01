"Г-н Радев, без вас нямаше да се справим": Йотова с първи думи като президент (ВИДЕО)

Илияна Йотова благодари лично на Румен Радев и "Прогресивна България" за подкрепата, която са ѝ оказали на президентските избори. Това стана по време на първия ѝ брифинг след края на балотажа, на който тя победи Андрей Гюров.

"Искам да благодаря изключително на "Прогресивна България". Уважаеми г-н Радев, без Вас нямаше да се справим", заяви Йотова.

Тя изрази специална благодарност и към лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, когото е поканила да участва в инициативния ѝ комитет.

"Аз Ви поканих в инициативния комитет, но това, което направихте, е голяма отговорност", обърна се тя към него, без да навлиза в подробности за ролята му в кампанията.

Йотова обясни победата си и с начина, по който е протекла предизборната кампания. По думите ѝ тя не си е позволила лични нападки срещу опонента си, за разлика от Андрей Гюров.

"Аз не мога да си обясня кой подведе г-н Гюров за тази изключително нападателна кампания лично срещу мен. Хората днес с вота си ясно казаха - не така. За избори в България това е недопустимо", коментира новоизбраният президент.

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/30687412/thumbnail" mce_src="https://public.flourish.studio/visualisation/30687412/thumbnail" width="100%" alt="chart visualization" />