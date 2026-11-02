Да живее президентът Йотова, ура! Сега вече "Прогресивна България" трябва да оправи всичко

Ако Гюров стане президент - няма да имаме нов ВСС, защото ще бъде торпилиран. За мен няма никакво съмнение за разбирателство между хора от ПП и "Ново начало". Това каза в сутрешния блок на Нова телевизия председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в отговор на въпрос дали сблъсъкът Йотова-Гюров има по-голям залог от президентския мандат. Витанов говори в петък, 30 октомври - часове преди деня на размисъл - ОЩЕ: "Ако Гюров стане президент - няма да имаме нов ВСС": Петър Витанов за залога на президентския вот

"Аз лично бих го квалифицирал така - не директно или гръмовно "за" или "против" правителството. При всички положения е стабилността на това правителство срещу една възстановена стара сделка или сглобка" - други знакови думи на г-н Витанов.

"Опасността" е елиминирана - Гюров няма да е президент. Илияна Йотова ще е, при това абсолютно убедително, т.е. народът е твърдо "за" (55-60% от общо 25-30% с право на глас: който му се смята да изчисли каква част от "народа" е този "народ", да си смята) - и цялата изпълнителна власт сега е в ръцете на "Прогресивна България". Колко умно е да даваш в ръцете на един и същ субект всичката власт ще си проличи - ако става въпрос за съвестни и можещи хора, е много добре. Ако не - е аз лично нямам съмнения в нашия, българския случай, кой вариант пак си избрахме и какво ще стане накрая. Но пък може да бъркам, да съм шаран - времето ще покаже.

А времето тече бързо - идва ред на нов ВСС. Илияна Йотова е президент, значи властта е стабилна, значи ще има най-после ВСС, който да работи в обществен интерес и спазвайки на първо място принципите на правото. Аз така разбрах от думите на г-н Витанов - ако не съм разбрал правилно, моля да бъда извинен. И ако не съм разбрал, моля и да ми бъде обяснено - какво още трябва на една политическа сила, която има 131 депутати плюс президент, за да може да оправи България? Толкова ли е по-силна прословутата "сглобка", че няма да стане пак да си оправим правосъдието? Държава без правосъдие няма - това е положението!

п.п. Чакам да видя официалните данни от Кърджали, Шумен, Разград и да направим сравнения с резултатите от първи тур. Интересът ми прогресивно расте. Защото е наистина важно - сглобката не бива да се пресъздава, но не бива и някой да управлява, плашейки колко ще е лошо пак да дойде "сглобка", докато той върши същото като резултат, че и по-лошо - ОЩЕ: "Не ДПС са решили тези избори": Социолог след първите екзитполове на балотажа

п.п. 2: Слуховете, че сега за Румен Радев става по-трудно поради вътрешно напрежение и разделения също заслужават внимание и следене.

Автор: Ивайло Ачев