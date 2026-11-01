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Българската връзка отново проработи! Братя Николови изведоха Лубе до трети пореден успех

01 ноември 2026, 22:28 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Lube Volley
Българската връзка отново проработи! Братя Николови изведоха Лубе до трети пореден успех

Българските волейболни национали Александър Николов и Симеон Николов продължават със силното си представяне в италианската Суперлига. Двамата братя имаха важен принос за третата поредна победа на Лубе Чивитанова от началото на сезона. Тимът им се наложи с 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:22) като гост на Кунео в среща от третия кръг на първенството и остава сред четирите отбора с пълен актив.

Александър Николов поведе Лубе с 20 точки 

Александър Николов отново беше сред основните фигури за своя отбор, като завърши с 20 точки и стана най-резултатният състезател за победителите. По-малкият му брат Симеон Николов също допринесе за успеха. Българският разпределител записа 5 точки и помогна на Лубе да преодолее съпротивата на домакините. 

Най-резултатен в целия двубой беше Натан Ферал от Кунео, който реализира 22 точки, но представянето му не се оказа достатъчно за първа победа на неговия тим през сезона.

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Симеон Николов и Александър Николов

Лубе пречупи съперника след оспорвана битка

Гостите започнаха по-добре и натрупаха аванс от 17:11 в първия гейм, който спечелиха с 25:21. Кунео обаче отговори във втората част. Домакините поведоха с 15:10 и успяха да изравнят резултата след 25:21. Третият гейм се оказа ключов за крайния изход на срещата. Двата отбора вървяха точка за точка до 18:18, когато Лубе спечели три поредни разигравания и впоследствие затвори частта с 25:21.

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В четвъртия гейм тимът от Чивитанова контролираше развоя на играта, поддържайки преднина от две-три точки. Кунео не успя да навакса изоставането си и гостите стигнаха до крайното 25:22.

Четири отбора остават без загуба в Италия

След първите три кръга Лубе е един от четирите отбора с пълен актив в италианската Суперлига. Останалите са Перуджа, Трентино и Пиаченца. На противоположния полюс са Кунео, Монца и Падуа, които все още нямат победа от началото на сезона.

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Александър Николов Симеон Николов Лубе Чивитанова
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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