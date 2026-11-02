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Историята е пренаписана! Формула 1 има най-младия световен шампион за всички времена

02 ноември 2026, 0:59 часа 1003 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Историята е пренаписана! Формула 1 има най-младия световен шампион за всички времена

Формула 1 има нов световен шампион, който пренаписа историята на най-престижния автомобилен шампионат! Андреа Кими Антонели спечели титлата за сезон 2026 едва на 20 години и 68 дни, превръщайки се в най-младия пилот, достигал до върха. Италианският талант на Мерцедес си гарантира трофея четири кръга преди края на сезона, след като завърши трети в Гран При на Мексико, спечелена от Макс Верстапен. 

Антонели подобри рекорда на Фетел и сложи край на 73-годишно чакане

С постижението си Антонели подобри с повече от три години досегашния рекорд на Себастиан Фетел, който стана световен шампион през 2010 година на 23 години и 133 дни. Младият пилот се превърна и в първия италиански световен шампион от 1953 година насам. Последният негов сънародник, достигнал до титлата, беше легендарният Алберто Аскари. Антонели е и първият световен шампион във Формула 1, роден през XXI век.

Успехът му е кулминацията на изключителен сезон, в който той записа девет победи още преди надпреварата в Мексико. Преди старта на "Ерманос Родригес" италианецът се нуждаеше от едва две точки, за да си гарантира титлата, но в крайна сметка добави цели 15 към актива си.

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Кими Антонели

Верстапен спечели в Мексико след драматична битка с Хамилтън

Въпреки историческия триумф на Антонели победата в състезанието отиде при Макс Верстапен. Четирикратният световен шампион завърши пред Люис Хамилтън с Ферари, а новият първенец допълни подиума. Надпреварата предложи сериозна драма. Още в началото Шарл Леклер излезе начело след спорна маневра, за която впоследствие получи наказание от пет секунди.

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Развръзката беше повлияна и от тежка катастрофа на Валтери Ботас, довела до прекъсване с червен флаг. При последвалия рестарт Хамилтън успя да се изкачи на второто място и притисна Верстапен, но нидерландецът удържа атаките му.

Антонели също трябваше да запази концентрация при подновяването на състезанието. Той успя да изпревари Леклер и да се задържи в челната тройка до финала. Леклер остана четвърти, а действащият преди този сезон шампион Ландо Норис завърши пети. 

Макс Верстапен

Мерцедес отново има световен шампион 

След Гран При на Мексико Антонели вече разполага с 380 точки и е недостижим на върха в генералното класиране. Титлата е първа за пилот на Мерцедес след триумфа на Люис Хамилтън през 2020 година. Германският тим вече има нов лидер, който още във втория си сезон във Формула 1 достигна до най-голямото отличие. 

Междувременно битката за останалите челни позиции продължава. Верстапен се изкачи на второто място с 261 точки, само две пред Хамилтън. Сезонът продължава с Гран При на Сао Пауло на пистата "Интерлагос" от 6 до 8 ноември, но големият въпрос за световната титла вече има своя отговор.

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Формула 1 Люис Хамилтън Формула 1, Мерцедес Гран при на Мексико Макс Верстапен Кими Антонели
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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