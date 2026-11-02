При 52.42% обработени протоколи: Йотова продължава да води убедително

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 57.954% от гласовете на втория тур на президентските избори при обработени 52.42% от протоколите на секционните избирателни комисии. За кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев са гласували 39.006% от избирателите.

Това показват обновените обобщени данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 00:00 часа на 2 ноември.

В абсолютни стойности Йотова и Вълчев събират 580 918 гласа, докато за Гюров и Кандев са гласували 390 988 души. Разликата между двете двойки е 18.948 процентни пункта, или близо 190 000 гласа. Още: Да живее президентът Йотова, ура! Сега вече "Прогресивна България" трябва да оправи всичко

Опцията "Не подкрепям никого" са отбелязали 30 473 избиратели, или 3.04% от гласувалите.

Прави впечатление, че разпределението на гласовете остава почти непроменено спрямо първите официални данни на ЦИК, публикувани малко след края на изборния ден. Още при обработени 17.39% от протоколите Йотова и Вълчев имаха 57.943%, а Гюров и Кандев - 39.007%.

Така междинните резултати потвърждават значителната преднина на Йотова и Вълчев, отчетена и от социологическите агенции при паралелното преброяване. Според "Мяра" при 100% обработени данни двойката получава 58.2%, а тази на Гюров - 38.6%.