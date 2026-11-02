Войната в Украйна:

При 52.42% обработени протоколи: Йотова продължава да води убедително

02 ноември 2026, 0:29 часа 703 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж БГНЕС
При 52.42% обработени протоколи: Йотова продължава да води убедително

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 57.954% от гласовете на втория тур на президентските избори при обработени 52.42% от протоколите на секционните избирателни комисии. За кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев са гласували 39.006% от избирателите.

Това показват обновените обобщени данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 00:00 часа на 2 ноември.

В абсолютни стойности Йотова и Вълчев събират 580 918 гласа, докато за Гюров и Кандев са гласували 390 988 души. Разликата между двете двойки е 18.948 процентни пункта, или близо 190 000 гласа. Още: Да живее президентът Йотова, ура! Сега вече "Прогресивна България" трябва да оправи всичко

Опцията "Не подкрепям никого" са отбелязали 30 473 избиратели, или 3.04% от гласувалите.

Прави впечатление, че разпределението на гласовете остава почти непроменено спрямо първите официални данни на ЦИК, публикувани малко след края на изборния ден. Още при обработени 17.39% от протоколите Йотова и Вълчев имаха 57.943%, а Гюров и Кандев - 39.007%. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Така междинните резултати потвърждават значителната преднина на Йотова и Вълчев, отчетена и от социологическите агенции при паралелното преброяване. Според "Мяра" при 100% обработени данни двойката получава 58.2%, а тази на Гюров - 38.6%.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес