Урсула фон дер Лайен поздрави Йотова за победата

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори в България.

В публикация в социалните мрежи тя изрази очакване за продължаване на сътрудничеството с новоизбрания държавен глава по ключови европейски теми, сред които сигурността, отбраната, икономическата конкурентоспособност и енергийната независимост.

"Очаквам да продължим съвместната ни работа - от сигурността и отбраната, до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост. За силна България в силна Европа", написа Фон дер Лайен. Още: "Първото изпитание за приятелската на Москва ПБ": Според CNBC Йотова ще търси по-добри отношения с Русия

Поздравлението идва след балотажа, на който Йотова спечели срещу кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев. Според окончателните данни от паралелните преброявания на социологическите агенции тя получава между 57.4% и 58.2% от гласовете.

Congratulations to @IlianaIotova on her victory in the presidential elections. From security and defence to our competitiveness and energy independence, I look forward to continuing our joint work. For a strong Bulgaria in a strong Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 1, 2026