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Урсула фон дер Лайен поздрави Йотова за победата

01 ноември 2026, 23:12 часа 494 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Урсула фон дер Лайен поздрави Йотова за победата

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори в България.

В публикация в социалните мрежи тя изрази очакване за продължаване на сътрудничеството с новоизбрания държавен глава по ключови европейски теми, сред които сигурността, отбраната, икономическата конкурентоспособност и енергийната независимост. 

"Очаквам да продължим съвместната ни работа - от сигурността и отбраната, до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост. За силна България в силна Европа", написа Фон дер Лайен. Още: "Първото изпитание за приятелската на Москва ПБ": Според CNBC Йотова ще търси по-добри отношения с Русия

Поздравлението идва след балотажа, на който Йотова спечели срещу кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев. Според окончателните данни от паралелните преброявания на социологическите агенции тя получава между 57.4% и 58.2% от гласовете.

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Илияна Йотова Урсула фон дер Лайен президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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