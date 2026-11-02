Десислава Радева с ехиден музикален поздрав към Гюров след изборите

Съпругата на премиера Румен Радев - Десислава Радева, поздрави загубилата президентските избори кандидатпрезидентска двойка Андрей Гюров - Георги Кандев с песен на американската метъл група Metallica.

В публикация във Facebook Радева сподели видеоклипа към парчето "For Whom the Bell Tolls" ("За кого бие камбаната"), като отправи послание към Гюров, Кандев и техния предизборен екип.

"Днес победи нормалността! С тази песен искам да поздравя кандидатите Гюров-Кандев и екипа им", написа тя. Още: ЦИК пусна първи официални резултати от балотажа

Десислава Радева не за първи път използва музикални поздрави, за да изрази позицията или емоциите си по повод важни политически събития. Този път публикацията ѝ дойде след победата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев на балотажа, на който те получиха значително по-висока подкрепа от своите опоненти.

Песента на Metallica чието заглавие се превежда като "За кого бие камбаната", предизвика реакции сред последователите на Радева. Някои от тях приеха публикацията с одобрение, а други се включиха с предложения за музикалния плейлист след изборите.