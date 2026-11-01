Късметлия от Добрич спечели 5.86 млн. евро от тотото

Участник от Добрич спечели джакпота от 5 859 221 евро в играта "Тото 2 – 6/49", съобщиха от Българския спортен тотализатор. Печелившата комбинация беше изтеглена в неделя вечерта в тираж № 86. Това е втората най-голяма печалба в историята на играта.

Късметлията е познал шестте числа с фиш, съдържащ четири обикновени комбинации по шест числа. Залогът му е струвал 3.60 евро. Печелившите числа са 11, 16, 20, 39, 40 и 45.

Най-големият джакпот в историята на играта е спечелен през април 2022 г. от участник в Сливен. Тогава наградата е била 11 715 401 лева, или около 5.99 млн. евро по фиксирания курс. Това е с приблизително 130 000 евро повече от тазгодишната печалба. Още: Не само инфлацията расте: Румънците в треска за новия джакпот на фона на кризата

Новият милионер от Добрич изпреварва и късметлията от Варна, който през пролетта на 2025 г. спечели 11 304 948.90 лева в същата игра - равностойността на около 5.78 млн. евро. Два месеца по-късно друг жител на морската столица прибра още 5 048 195 лева с фиш за 6.40 лева.

Печелившият от Добрич става 155-ият тото милионер в България и петият от началото на 2026 г. За града това е третият спечелен джакпот в "Тото 2 – 6/49". Предишните два са от 30 май 2021 г. и 6 октомври 2024 г.

Следващият тираж ще се проведе в четвъртък, като началният размер на джакпота ще бъде 1.5 млн. евро.