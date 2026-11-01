Кирил Петков за Йотова: Чакаме бърз край на войната в Украйна

Бившият премиер Кирил Петков отправи ироничен коментар след победата на Илияна Йотова на президентските избори, като постави под въпрос предизборните обещания за мир, дипломатически успехи и промяна в управлението на страната. Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" заяви, че след като цялата власт вече е в ръцете на "Прогресивна България", отговорността за решаването на натрупаните проблеми е изцяло на новото управление.

"Явно новият президент се нарича Илияна Йотова", написа Петков.

Той направи препратка към посланието за "президент на мира", с което беше представяна Йотова по време на кампанията, и иронично прогнозира бърз край на войната между Русия и Украйна благодарение на нейните дипломатически способности. Още: "Разбирам, че вече се канят да ни разстрелват": Гласове от културата и бизнеса разочаровани, че сме "народ-стадо"

"Сега очакваме бърз край на войната между Русия и Украйна, защото си избрахме „президента на мира“ и тя за нула време, със силата на дипломацията, ще накара страните да прекратят военните действия. Нямам търпение да видя първите ѝ решителни ходове, защото тя има толкова опит през последните 30 години", коментира той.

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Петков отправи ирония и към очакванията за икономическа промяна при управлението на Румен Радев. Сред задачите, които според него новата власт трябва да реши, са овладяването на високите цени, намаляването на бюджетния дефицит, повишаването на доходите и справянето с олигархията.

"Очакваме и голямо благоденствие от правителството на Радев: бързо справяне с високите цени и бюджетния дефицит, огромен скок в доходите на хората и, разбира се, пълно справяне с олигархията", написа бившият лидер на ПП. Още: Ще излезем ли от НАТО? Константин Вълков се надява предизборното говорене да си остане само в кампанията

В заключение той подчерта, че след изборния резултат и концентрацията на власт в "Прогресивна България" няма да има основания за оправдания, ако обещаните промени не се случат.

"Цялата власт сега е в „Прогресивна България“ и очакванията са огромни. Оттук нататък, с цялата власт, те оправдания нямат", завършва коментарът му.