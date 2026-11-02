Ювентус отпразнува рождения си ден с два шедьовъра и голяма победа над Наполи

Ювентус намери най-добрия начин да отпразнува 129-ия си рожден ден, след като победи Наполи с 2:0 в дербито от 10-ия кръг на италианската Серия А. "Старата госпожа" поднесе истински подарък на своите привърженици с две великолепни попадения през второто полувреме, дело на Керим Алайбегович и Жереми Бога. Гостите пък завършиха срещата с човек по-малко, след като Лука Марианучи беше изгонен.

Два шедьовъра решиха дербито в Торино

Двубоят започна равностойно, като първата сериозна възможност беше за Наполи. Още в 7-ата минута Лоренцо Лука засече центриране с глава, но Гулиелмо Викарио се намеси блестящо и предотврати попадение. Постепенно Ювентус започна да създава повече опасности. В 28-ата минута Хуан Кабал нацели гредата след центриране от корнер, а малко преди почивката Керим Алайбегович принуди Алекс Мерет да прави важно спасяване.

Още: Милан изнесе лекция на Интер за едно полувреме на "Сан Сиро"

Резултатът остана непроменен до 70-ата минута, когато домакините най-после пробиха защитата на Наполи. Алайбегович получи топката, напредна и отправи великолепен далечен удар, който се отклони от дясната греда и влетя в мрежата. Само пет минути по-късно ситуацията за неаполитанците стана още по-тежка. Лука Марианучи получи втори жълт картон след нарушение срещу Кабал и остави своя отбор с десет души.

Ювентус изпревари Наполи в класирането

В 87-ата минута Жереми Бога окончателно реши срещата. Футболистът на Ювентус се освободи пред наказателното поле и с красив изстрел удвои преднината на торинци. Успехът беше особено сладък за футболистите на Лучано Спалети, тъй като дойде навръх годишнината от основаването на клуба на 1 ноември 1897 година. С победата Ювентус събра 17 точки и се изкачи на седмото място във временното класиране. Наполи, воден от Масимилиано Алегри, остана с 14 точки и отстъпи на осмата позиция.

Още: Вкара във финал на Шампионската лига, наказа Ливърпул с хеттрик, но не избяга от изпадането