"600 лв. ще бъдат взети от всеки българин“: ПП с протест и подписка срещу Бюджет 2026

Виждате нагледно философията на бюджета за 2026 г. Взимат по 600 лв. от всеки гражданин, за да напълним касичката на властта. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред поставената тази сутрин арт-инсталация на "прасе касичка" на площад "Независимост" пред централния вход на Народното събрание по повод разглеждането на Бюджет 2026.

По думите му, ако този бюджет бъде приет в този си вид, "няма да има увеличение на заплатите, а бизнесът няма да инвестира".

Василев съобщи, че организират подписка и всеки, който не иска парите му да идат в "прасе-касичката", може да се подпише. "Не искаме да ни бъркат в джоба, за да идат парите в "прасето-касичка" на властта. Това е удар и гражданите и бизнеса", каза той.

"Тази вечер ще има и протест в 18 часа. Каним всички български граждани да дойдат и да се обявят срещу това безобразие", призова още Василев.

"Това е симвоол и предупреждение какво е Бюджет 2026", коментира Василев.

Попитан ще подкрепят ли коледните добавки за пенсионерите, Василев отговори: "Ако правителството смята, че има пари за добавки, да ги даде. Но не бива да е за сметна на увеличението на пенсиите. Всеки месец пенсионерите трябва да получават пари, а не да им замазват очите с добавки".