Партията на Доган подаде документи за регистрация. Готви ли се за предизборна коалиция с ГЕРБ?

Близо два месеца след учредяването на новата формация на Ахмед Доган "Алианс за права и свободи" нейните съпредседатели Хайри Садъков, Севим Али, Танер Али и Димитър Николов са внесли документи за регистрация в Софийския градски съд. От ръководството на партията посочват, че водещ приоритет ще бъде "последователното отстояване на правата и свободите на човека, равноправието на всички български граждани и защитата на човешкото достойнство".

В позиция на партията се казва още, че "Алианс за права и свободи" ще се фокусира върху изграждането на стабилни местни структури, разработването на политики, ориентирани към хората, както и върху създаването на ефективни законодателни механизми за реалното прилагане на конституционно гарантираните права и свободи.

Въпреки това шансовете партията да бъде регистрирана навреме за предстоящите извънредни парламентарни избори остават минимални заради предвидените в закона съдебни срокове. Още: АПС призоваха Радев да поведе битката за нови и честни избори

Съгласно Закона за политическите партии, в едномесечен срок от внасянето на документите съдът насрочва открито заседание, на което разглежда заявлението, след което трябва да се произнесе в рамките на до 14 календарни дни.

При отказ за регистрация решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. В случай че бъде подадена касационна жалба, ВКС следва да се произнесе в срок до 14 дни от нейното постъпване, което може допълнително да удължи процедурата.

При положително решение Софийският градски съд разполага със срок от 7 дни, за да впише партията в Регистъра на политическите партии. Още: Бивш съратник на Доган и бивш министър срина инициативата му за нова партия

Предизборна коалиция с ГЕРБ?

Ако АПС не успее да получи регистрация навреме за предстоящите напролет предсрочни парламентарни избори, формацията на Ахмед Доган ще бъде принудена отново да използва партия мандатоносител, за да участва във вота.

На предсрочните парламентарни избори през 2024 г. привържениците на Доган се явиха чрез коалицията "Алианс за права и свободи - АПС", в която влязоха СБОР и "Земеделски народен съюз". До този вариант се стигна след като Централната избирателна комисия призна регистрацията на ДПС, подадена от крилото на Делян Пеевски, а не тази на хората около Доган. По това време все още течеше съдебният спор за марката ДПС, който впоследствие бе спечелен от Пеевски. Още: "Има еуфория - обаждат ни се от цялата страна!": Основателите на новото ДПС на Доган

Междувременно, по информация на ClubZ, източници, близки до АПС, твърдят, че се водят разговори с ГЕРБ за евентуално предизборно партньорство. Според тези данни Джейхан Ибрямов от АПС е сред основните инициатори на подобна коалиция, но вероятността тя да се реализира се оценява като ниска.