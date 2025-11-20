"Прасе-касичка" осъмна пред Министерски съвет (ВИДЕО+СНИМКИ)

Членове и симпатизанти на "Продължаваме промяната" поставиха прасе касичка пред сградата на Народното събрание и до Министерски съвет - там, където се помещава редовното правителство на Росен Желязков. Това стана ясно от видео, излъчено на живо във фейсбук страницата на формацита. Председателят на формацията Асен Василев заяви, че арт инсталацията е символ и предупреждение за това какво е Бюджет 2026. По думите му това е една голяма касичка на властта, която всеки от нас ще напълни от джоба си.

Кой пълни "прасето-касичка"?

Снимка: "Продължаваме промяната"/Фейсбук

Той посочи, че Министерският съвет е гласувал 4 млрд. лева за прасето касичка (Българската банка за развитие), без яснота за какво ще се ползват тези пари. Василев подчерта, че управляващите се готвят да вземат през осигуровките по 600 лв. от работещите, не защото има нужда от това, а защото искат да имат едни пари да си харчат.

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" и бивш министър-председател Кирил Петков заяви, че не трябва да си затваряме очите за случващото се.

"Не трябва да сме държавата с главно "Д" на прасето касичка, а държавата с главно "Б" на свободните хора", поясни той.

