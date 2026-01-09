Радев обяви кога ще връчи първия мандат

Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на 12 януари (понеделник) в 10 часа. Той ще бъде даден на най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Как се стигна дотук?

Миналата година премиерът Росен Желязков подаде оставка след многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджета за 2026 г. След това недоволството прерасна в антиправителствени протести.

На консултациите при президента нито една парламентарна партия не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание.

Каква е процедурата?

По Kонституция първи папката за съставяне на ново правителство трябва да получи първата политическа сила в 51-ото Народно събрание ГЕРБ-СДС. Те ще имат 7 дни, за да реализират мандата. При неуспех, следващи по ред са "Продължаваме промяната-Демократична България", които също ще имат точно седмица, за да предложат ново правителство.

В случай, че и те не изпълнят мандата, президентът го връчва на избрана от него парламентарна група. При третия мандат в Конституцията не е изрично записан срок за изпълнението му.

При неуспех и на трите мандата следва президентът да назначи служебен кабинет с премиер от определен кръг лица от т.нар. "домова книга", както и да насрочи предсрочните парламентарни избори.